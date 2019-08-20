İdlib’de Yolun Sonuna Mı Gelindi?

Çavuşoğlu, “İdlib'de ateşkesi sağlamamız lazım. Dün bir taciz oldu. Gerek olursa Sayın Lavrov ile ben de görüşürüm. Her düzeyde temaslarımız var. Dünkü misyonumuzun da görevi 9. Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak. Şu anda başka bir yere taşıma gibi bir niyetimiz yoktur. Askeri tedbirler alınıyor. Rejimin de ateşle oynamaması gerekiyor. Kendi askerimiz ve gözlem noktasının güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız. Siyasi sürece ve diğer konulara odaklanmamız lazım" dedi.

Birkaç gündür yoğunlaşan saldırılarda dün de (19 Ağustos) 9 Numaralı Gözlem Noktası’na kuvvet intikali yapan Türk Silahlı Kuvvetleri hedef oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dün 8.55’te düzenlenen hava saldırısında konvoyda bulunan 3 sivil öldü, 12 sivil yaralandı.

Tam üç buçuk ay önce 6 Mayıs’ta Suriye Ordusu Rusya’nın da desteğiyle, HTŞ ile birlikte Ahrar uş-Şam, Türkistan İslam Partisi, Feylak eş Şam gibi güçlerin bulunduğu İdlib ve çevresine yönelik saldırı başlatmıştı.

Esat’tan Türkiye’ye ‘radikal teröre desteği deşifre oldu’ suçlaması

Dışişleri Bakanı’nın basın toplantısı yaptığı saatlerde Suriye haber ajansı SANA, Türkçe internet sitesinde yayınladığı haberde Şam’ı ziyaret eden Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma üyelerinden Dmitry Sablin başkanlığında bir heyeti kabul eden Suriye lideri Beşar Esat’ın son saldırıların Türkiye’yi teröre desteğini daha çok deşifre ettiğini yönündeki sözlerini manşetten verdi.

Haberde “Teröristlerin Türkiye rejimi başta olmak üzere uluslararası birçok taraftan aldıkları desteğe rağmen Suriye ordusu ve halkının vatan topraklarının her karışını kurtarma azim ve kararlılığını bir kez daha ifade eden Esat İdlib’deki son çatışmaların Ankara’nın radikal teröre verdiği büyük desteğin hacmini bilen bilmeyen herkese deşifre ettiğini vurguladı” ifadelerine yer verildi.

Aslında İdlib konusu dünya siyasetinde de ön sıralara tırmanmış durumda. Pazartesi günü Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de gündemlerinde İdlib meselesi vardı.