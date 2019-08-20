İdlib’de Yolun Sonuna Mı Gelindi?

Türkiye’de dikkatler PYD-YPG’nin kontrolundaki Fırat’ın doğusuna çevrilmişken Fırat’ın batısında büyük ölçüde El Kaide’nin Suriye kolu kökenli Heyet Tahrir El Şam’ın (HTŞ) hakim olduğu İdlib yeniden gündeme oturdu. İdlib’deki son durumu değerlendiren uzmanlar Soçi mutabakatının fiilen sona erdiği görüşünde.
Tam üç buçuk ay önce 6 Mayıs’ta Suriye Ordusu Rusya’nın da desteğiyle, HTŞ ile birlikte Ahrar uş-Şam, Türkistan İslam Partisi, Feylak eş Şam gibi güçlerin bulunduğu İdlib ve çevresine yönelik saldırı başlatmıştı.
Birkaç gündür yoğunlaşan saldırılarda dün de (19 Ağustos) 9 Numaralı Gözlem Noktası’na kuvvet intikali yapan Türk Silahlı Kuvvetleri hedef oldu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dün 8.55’te düzenlenen hava saldırısında konvoyda bulunan 3 sivil öldü, 12 sivil yaralandı.
Çavuşoğlu: “Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor”
El Salvador Dışişleri Bakanı ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Şam yönetimini uyardı.
Çavuşoğlu, “İdlib'de ateşkesi sağlamamız lazım. Dün bir taciz oldu. Gerek olursa Sayın Lavrov ile ben de görüşürüm. Her düzeyde temaslarımız var. Dünkü misyonumuzun da görevi 9. Gözlem Noktası'nın güvenliğini sağlamak. Şu anda başka bir yere taşıma gibi bir niyetimiz yoktur. Askeri tedbirler alınıyor. Rejimin de ateşle oynamaması gerekiyor. Kendi askerimiz ve gözlem noktasının güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız. Siyasi sürece ve diğer konulara odaklanmamız lazım" dedi.
Esat’tan Türkiye’ye ‘radikal teröre desteği deşifre oldu’ suçlaması
Dışişleri Bakanı’nın basın toplantısı yaptığı saatlerde Suriye haber ajansı SANA, Türkçe internet sitesinde yayınladığı haberde Şam’ı ziyaret eden Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma üyelerinden Dmitry Sablin başkanlığında bir heyeti kabul eden Suriye lideri Beşar Esat’ın son saldırıların Türkiye’yi teröre desteğini daha çok deşifre ettiğini yönündeki sözlerini manşetten verdi.
Haberde “Teröristlerin Türkiye rejimi başta olmak üzere uluslararası birçok taraftan aldıkları desteğe rağmen Suriye ordusu ve halkının vatan topraklarının her karışını kurtarma azim ve kararlılığını bir kez daha ifade eden Esat İdlib’deki son çatışmaların Ankara’nın radikal teröre verdiği büyük desteğin hacmini bilen bilmeyen herkese deşifre ettiğini vurguladı” ifadelerine yer verildi.
Aslında İdlib konusu dünya siyasetinde de ön sıralara tırmanmış durumda. Pazartesi günü Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de gündemlerinde İdlib meselesi vardı.
Macron, 17 Eylül 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin tarafından imzalanan Soçi mutabakatına uyulması çağrısında bulunurken konuk devlet başkanı, “Soçi'de, anlaştığımızda bölgenin yüzde 50'si teröristler tarafından kontrol ediliyordu. Şimdi yüzde 90'a ulaştı. Bu son derece tehlikeli bir gelişme. Bizim askeri üssümüze İdlib üzerinden saldırı girişimleri oldu. Daha da tehlikelisi, militanların bu bölgeden dünyanın diğer bölgelerine aktarıldıklarını görüyoruz. Bu nedenle Suriye ordusunun bölgedeki terörle mücadelesini ve bu bölgenin terörist eylemlerden arındırılması çabasını destekliyoruz” diyerek aslında Türkiye’ye mesaj vermiş oldu.
Zira 10 maddelik mutabakatta yer alan “Silahsızlandırma bölgesi oluşturulacak ve bölge 15
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