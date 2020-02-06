İdlib’deki Çatışmalarda İlk Kez Rus Askerleri Öldü

Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin son kalesi olan İdlib ilinde bir aydır saldırılarını sürdüren hükümet güçleri, muhalif savaşçıları ve Türk askerlerinin havan topu saldırısıyla karşılaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı muhaliflerin saldırısında Rus askerlerinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece rejim güçlerinin İdlib’deki saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Rus askerleri ölüyor.

Kremlin’den yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye’nin kontrolundaki bölgede Rus askeri mevzilerine ve Suriye rejimine saldırıların devam ettiği belirtildi ve İdlib’deki gerilimin tehlikeli ölçüde arttığı kaydedildi.

"İhtiyaç duyulursa Putin-Erdoğan görüşmesi ayarlanır"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İdlib konusunda henüz bir görüşme kararı alınmadığını, ancak ihtiyaç olması halinde böyle bir görüşmenin hızla organize edilebileceğini söyledi.

Peskov, “Türkiye’nin sorumluluk alanında terör gruplarının saldırgan eylemleri devam ediyor. Bu eylemlerin hedefi ise Suriye Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri ve Suriye’deki Rusya ordusu” dedi.