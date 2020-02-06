İdlib’deki Çatışmalarda İlk Kez Rus Askerleri Öldü

Suriye’nin kuzeybatısında muhaliflerin son kalesi olan İdlib ilinde bir aydır saldırılarını sürdüren hükümet güçleri, muhalif savaşçıları ve Türk askerlerinin havan topu saldırısıyla karşılaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı muhaliflerin saldırısında Rus askerlerinin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece rejim güçlerinin İdlib’deki saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Rus askerleri ölüyor.
Kremlin’den yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye’nin kontrolundaki bölgede Rus askeri mevzilerine ve Suriye rejimine saldırıların devam ettiği belirtildi ve İdlib’deki gerilimin tehlikeli ölçüde arttığı kaydedildi.
"İhtiyaç duyulursa Putin-Erdoğan görüşmesi ayarlanır"
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İdlib konusunda henüz bir görüşme kararı alınmadığını, ancak ihtiyaç olması halinde böyle bir görüşmenin hızla organize edilebileceğini söyledi.
Peskov, “Türkiye’nin sorumluluk alanında terör gruplarının saldırgan eylemleri devam ediyor. Bu eylemlerin hedefi ise Suriye Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri ve Suriye’deki Rusya ordusu” dedi.
Rejim güçlerinin son bir ayda İdlib’de yoğunlaştırdığı saldırılar yeni bir göçmen dalgasının Türkiye sınırına ilerlemesine neden olmuş, bu durum Türkiye’yle rejim güçleri arasında askeri çatışma tehlikesini ortaya çıkarmıştı. Pazartesi günü rejim güçlerinin saldırısında sekiz Türk askeri personeli ölmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün yaptığı açıklamada Suriye güçlerini Türkiye’nin bölgedeki gözlem noktalarının gerisine iteceğini söylemişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Ankara’nın Suriye rejiminin saldırılarını derhal durdurmasını beklediklerini kaydetti.
12 Ocak’ta Suriye’de farklı tarafları destekleyen Türkiye ve Rusya arasında varılan mutabakat sonucunda bölgede ateşkes ilan edilmişti. Ancak hükümet güçlerinin İdlib operasyonu bu ateşkesi de ihlal etmiş oldu.
İdlib, Suriye’de yüzbinlerce savaşçının ve sivilin ölümüne ve milyonlarca kişinin evlerinden olmasına yol açan dokuz yıllık Suriye Savaşı’nın en önemli ayaklarından biri.
Suriye rejimi İsrail füzelerini vurdu
Dün Suriye Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki askeri unsurları hedef alan İsrail füzelerine müdahale edildiğini açıkladı.
İsrail savaş uçakları saldırılarını Şam, Dera ve Kuneytra yakınlarında yaptı.
İsrail, Suriye’de sık sık İran destekli milislere ait askeri hedefleri vuruyor.
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