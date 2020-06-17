İdlib’deki Cihatçılar İşbirliği İçin “Operasyon Merkezi” Kurdu

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de El Kaide bağlantılı bazı gruplar, Suriye ordusu ve müttefikleriyle mücadele çalışmalarını koordine etmek için ortak bir askeri operasyon merkezi kurduklarını açıkladı.

Cihatçı internet siteleri ve yerel basında yayınlanan açıklamaya göre, “Kararlı ol” adlı yeni operasyonun merkezi, İdlib ilinin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren beş cihatçı grubu bir araya getiriyor.

Bu gruplar arasındaki Hurras el Din (Din Muhafızları), Ensar el İslam Cemaati ve Ensar El Din Cephesi, terör örgütü El Kaide bağlantılı. Diğer iki grup, Cihat Eşgüdümü ve El Mukatilin El Ensar Tugayı da güçlü bir İslamcı grup olan Heyet Tahrir el-Şam’dan (HTŞ) ayrıldı. 2016 yılına kadar El Kaide’nin Suriye kolu olan HTŞ, daha sonra grupla bağlarını koparmıştı.

O dönemde El Nusra cephesi olarak bilinen HTŞ, El Kaide’den ayrılsa da Nusra’dan kopanlar da terör örgütüne bağlı yeni gruplar oluşturmuştu.

İdlib, Suriye’de hükümet karşıtı isyancıların ve cihatçı grupların son kalesi konumunda. Suriye hükümet birlikleri ve müttefik Rusya ve İran güçleri, İdlib’in bazı bölgelerini ele geçirdi. Ancak muhalifler be İslamcı gruplar hala Türkiye sınırındaki bu ilin stratejik noktalarını kontrol ediyor. HTŞ, İdlib’deki en etkili İslamcı grup.