İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı

Suriye'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib'teki gözlem noktaları için hazırlanan 20 tır beton blok, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki beton blokların, 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

Öte yandan, gözlem noktaları için gönderilen 4 tır konteyner da gümrük kapısından Suriye'ye geçiş yaptı.

