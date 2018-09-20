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İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 13:58 | Son Güncelleme

İdlib'deki gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı sürüyor

İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes gözlem noktasına beton blok sevkiyatı sürüyor.

Kullanılacak beton blokları taşıyan 30 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapan tırlardaki beton blokların 4 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beton blok gözlem noktası sınır

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