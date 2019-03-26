İdlib’deki gözlem noktalarına konteyner ve beton blok sevkiyatı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE’nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye konteyner ve beton blok sevkiyatı sürüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tesislerde hazırlanan konteyner ve beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Konteyner ve beton bloklar, buradan da TSK'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için İdlib'e gönderdi. Beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu ifade edildi.

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