İdlib'deki gözlem noktasına taciz ateşi iddiası

Suriye ordusunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolündeki İdlib'deki gözlem noktasına taciz ateşi yaptığı bildirildi. Reuters'ın ulaştığı iki Türk yetkili, İdlib'in güneydoğusundaki Maaretinuman ilçesinde yer alan 8 nolu gözlem noktası yakınlarına açılan ateşin herhangi bir yaralanmaya ya da hasara yol açmadığını aktardı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, taciz ateş makineli tüfeklerle bölgedeki bir Suriye uçağından yapıldı.

Suriye ordusu 19 Ağustos'ta 8 nolu gözlem noktasının güneyindeki 9 nolu gözlem noktasına doğru hareket halinde olan Türk ordusuna ait konvoya hava saldırısı düzenlemişti. Şam yönetimi "TSK konvoyunun İdlib'deki teröristlere silah taşıdığını" savunmuştu. Ankara, hava saldırısında üç sivilin öldüğü açıklamıştı.

Suriye ordusu bir süredir Rusya ve İran'ın desteğiyle İdlib'in güneyinde cihatçı örgütlerin kontrolünde olan bölgede ilerliyor.

Taciz ateşine uğradığı iddia edilen söz konusu gözlem noktası Suriye güçlerinin kuşatmaya aldığı Han Şeyhun ilçesinin kuzeyinde yer alıyor.

İran ve Rusya ile yapılan anlaşma uyarınca Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeybatısında 12 gözlem noktası bulunuyor.

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