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İdlib’deki hastanelere mama desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin İdlib ili kırsalında savaş mağduru sivillere ücretsiz olarak hizmet veren hastanelere 15 bin paket hasta maması ulaştırdı.İdlib’de bombardımanlarda yaralanan sivillerin getirildiği şehrin kuzey kırsalındaki bazı hastanelerde tıbbi malzeme stokları tükenme noktasına geldi.

İdlib’deki hastanelere mama desteği

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin İdlib ili kırsalında savaş mağduru sivillere ücretsiz olarak hizmet veren hastanelere 15 bin paket hasta maması ulaştırdı.
İdlib’de bombardımanlarda yaralanan sivillerin getirildiği şehrin kuzey kırsalındaki bazı hastanelerde tıbbi malzeme stokları tükenme noktasına geldi. Bunun üzerine, Suriye’de yardım çalışmaları yürüten İHH, İdlib kırsalındaki hastanelere 15 bin paket hasta maması gönderdi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, "İdlib’in güney kırsalının yoğun olarak bombardımana maruz kalması nedeniyle yaralı siviller tedavi için şehrin kuzeyindeki hastanelere getiriliyor. Buradaki hastanelerde ise tıbbi malzeme sıkıntısı bulunuyor. Bu nedenle İdlib’in kuzeyindeki hastanelere 15 bin paket hasta maması ulaştırdık. Serum ve sargı bezi gibi ihtiyaçları giderebilmek için de çalışma yürütüyoruz" dedi.
İHH, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana savaş mağduru sivillere yönelik gıda, barınma, sağlık ve eğitim gibi alanlarda insani yardım çalışmaları yürütüyor.

İdlib’deki hastanelere mama desteği

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