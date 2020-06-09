‘‘İdlib’deki Hava Saldırılarında Binlerce Sivil Kaçtı’’

Suriye’de muhaliflerin elindeki son bölge bir kez daha hava saldırılarının hedefi oldu. Associated Press (AP) haber ajansının bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre İdlib vilayetinin güneyinde muhaliflerin kontrolundaki bazı köylerde binlerce sivil hava saldırıları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldı. Suriyeli aktivistlere ve merkezi Londra’da bulunan Suriye Gözlemevi’ne göre muhaliflerin bulunduğu köylere düzenlenen onlarca hava saldırısından Rusya sorumlu.
Bölgeden gelen haberlere göre gerilim Pazartesi günü tırmanmaya başladı. Hava saldırılarının Türkiye ve Rusya arasında Mart ayından beri yürürlükte olan ateşkese yönelik de en ciddi ihlal olduğu belirtiliyor. Ateşkesin ardından Türkiye, Suriye’nin kuzeybatısına düzenlediği operasyonu sonlandırmıştı.
Yardım gruplarına göre artan şiddet nedeniyle son 24 saatte yaklaşık 6 bin kişi yerlerinden oldu. AP haber ajansına konuşan aktivistler, hava saldırılarında bir sivilin de hayatını kaybettiğini öne sürdü.
Yardım çalışanlarından oluşan Suriye Müdahale Koordinasyon Grubu’na göre artan şiddet, ateşkes sürecinde evlerine dönen 5 bin 800’den fazla sivilin son 24 saatte İdlib’in güneyi ve Hama’nın batı kırsalından, yeniden kaçmalarına neden oldu.
Suriye’deki savaşı belgeleyen aktivist Muhammed Raşid’e göre muhalifler hafta başında hükümet güçlerinin bazı mevzilerine sınırlı saldırı düzenlemiş ve bir dizi köyde kontrolu kısa süreliğine ele geçirdi. Rusya’nın hava saldırılarıyla desteklediği hükümet güçleri ise karşı saldırıda muhalifleri bu bölgelerden çıkartmış, bu sırada operasyon alanını da genişletti.
Raşid’e göre saldırıyı düzenleyen muhalifler, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el-Şam. (Şam Kurtuluş Heyeti) Örgüt, Suriye’nin kuzeybatısındaki muhalif grupların başını çekiyor.
Raşid, İdlib’in güneyinde bir dizi köye düzenlenen hava saldırılarının Rus hava güçleri tarafından yapıldığına inanıldığını kaydetti ve Pazartesi’den itibaren 45 kadar hava saldırısını kayda geçirdiğini söyledi.
Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Salı günü, Rusya kaynaklı olduğuna inanılan 15 hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Hem gözlemevi hem de yerel kaynaklar Kansafra köyünde en az bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Suriye devlet televizyonu da hükümet güçlerinin muhaliflerin bir saldırısını püskürttüğünü ve saldırıda bir Suriyeli askerin öldüğünü kaydetti.
Dokuz yılı geride bırakan savaşta Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ve hükümetine destek verirken Türkiye ise Esat’ı devirmeye çalışan muhalifleri destekliyor.
BM’ye göre Suriye’de onuncu yılına giren savaşta 6 milyondan fazla insan yaşadıkları yerleri terk etti. Yaklaşık 5 milyon Suriyeli, çoğunluğu Türkiye olmak üzere komşu ülkelerde mülteci olarak yaşıyor. BM’ye göre Suriye genelinde yarısı çocuk 11 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç.
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında İdlib’deki terörist gruplara yönelik hükümet güçlerinin saldırıları sonrası yaklaşık 1 milyon kişinin Türkiye sınırına yakın olan güvenli alanlara yerleştikleri belirtiliyor.