HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘‘İdlib’deki Hava Saldırılarında Binlerce Sivil Kaçtı’’

‘‘İdlib’deki Hava Saldırılarında Binlerce Sivil Kaçtı’’

09.06.2020 17:49 | Son Güncelleme

Suriye’de muhaliflerin elindeki son bölge bir kez daha hava saldırılarının hedefi oldu. Associated Press haber ajansına göre İdlib vilayetinin güneyinde muhaliflerin kontrolundaki bazı köylerde binlerce sivil hava saldırıları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldı

‘‘İdlib’deki Hava Saldırılarında Binlerce Sivil Kaçtı’’

Suriye’de muhaliflerin elindeki son bölge bir kez daha hava saldırılarının hedefi oldu. Associated Press (AP) haber ajansının bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre İdlib vilayetinin güneyinde muhaliflerin kontrolundaki bazı köylerde binlerce sivil hava saldırıları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldı. Suriyeli aktivistlere ve merkezi Londra’da bulunan Suriye Gözlemevi’ne göre muhaliflerin bulunduğu köylere düzenlenen onlarca hava saldırısından Rusya sorumlu.

Bölgeden gelen haberlere göre gerilim Pazartesi günü tırmanmaya başladı. Hava saldırılarının Türkiye ve Rusya arasında Mart ayından beri yürürlükte olan ateşkese yönelik de en ciddi ihlal olduğu belirtiliyor. Ateşkesin ardından Türkiye, Suriye’nin kuzeybatısına düzenlediği operasyonu sonlandırmıştı.

Yardım gruplarına göre artan şiddet nedeniyle son 24 saatte yaklaşık 6 bin kişi yerlerinden oldu. AP haber ajansına konuşan aktivistler, hava saldırılarında bir sivilin de hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Yardım çalışanlarından oluşan Suriye Müdahale Koordinasyon Grubu’na göre artan şiddet, ateşkes sürecinde evlerine dönen 5 bin 800’den fazla sivilin son 24 saatte İdlib’in güneyi ve Hama’nın batı kırsalından, yeniden kaçmalarına neden oldu.

Suriye’deki savaşı belgeleyen aktivist Muhammed Raşid’e göre muhalifler hafta başında hükümet güçlerinin bazı mevzilerine sınırlı saldırı düzenlemiş ve bir dizi köyde kontrolu kısa süreliğine ele geçirdi. Rusya’nın hava saldırılarıyla desteklediği hükümet güçleri ise karşı saldırıda muhalifleri bu bölgelerden çıkartmış, bu sırada operasyon alanını da genişletti.

Raşid’e göre saldırıyı düzenleyen muhalifler, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el-Şam. (Şam Kurtuluş Heyeti) Örgüt, Suriye’nin kuzeybatısındaki muhalif grupların başını çekiyor.

Raşid, İdlib’in güneyinde bir dizi köye düzenlenen hava saldırılarının Rus hava güçleri tarafından yapıldığına inanıldığını kaydetti ve Pazartesi’den itibaren 45 kadar hava saldırısını kayda geçirdiğini söyledi.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Salı günü, Rusya kaynaklı olduğuna inanılan 15 hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Hem gözlemevi hem de yerel kaynaklar Kansafra köyünde en az bir sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Suriye devlet televizyonu da hükümet güçlerinin muhaliflerin bir saldırısını püskürttüğünü ve saldırıda bir Suriyeli askerin öldüğünü kaydetti.

Dokuz yılı geride bırakan savaşta Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ve hükümetine destek verirken Türkiye ise Esat’ı devirmeye çalışan muhalifleri destekliyor.

BM’ye göre Suriye’de onuncu yılına giren savaşta 6 milyondan fazla insan yaşadıkları yerleri terk etti. Yaklaşık 5 milyon Suriyeli, çoğunluğu Türkiye olmak üzere komşu ülkelerde mülteci olarak yaşıyor. BM’ye göre Suriye genelinde yarısı çocuk 11 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç.

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında İdlib’deki terörist gruplara yönelik hükümet güçlerinin saldırıları sonrası yaklaşık 1 milyon kişinin Türkiye sınırına yakın olan güvenli alanlara yerleştikleri belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Donald Trump’ın Twitter’da kafaları karıştıran ‘beğeni’siDonald Trump’ın Twitter’da kafaları karıştıran ‘beğeni’si

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi!

Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi!

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Koronavirüs hastaları iyileşiyor ama...

Koronavirüs hastaları iyileşiyor ama...

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

Diğer Haberler
Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza hayatını kaybetti

Burundi Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Yunanistan: Türkiye'nin imzaladığı anlaşma geçersiz

Yunanistan: Türkiye'nin imzaladığı anlaşma geçersiz

Donald Trump’ın Twitter’da kafaları karıştıran ‘beğeni’si

Donald Trump’ın Twitter’da kafaları karıştıran ‘beğeni’si

Karantina Avrupa'da ne kadar hayat kurtardı?

Karantina Avrupa'da ne kadar hayat kurtardı?

İran'da o şüpheliye idam cezası

İran'da o şüpheliye idam cezası

Yeni salgın var bu kez adres farklı

Yeni salgın var bu kez adres farklı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.