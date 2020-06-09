‘‘İdlib’deki Hava Saldırılarında Binlerce Sivil Kaçtı’’

Suriye’de muhaliflerin elindeki son bölge bir kez daha hava saldırılarının hedefi oldu. Associated Press (AP) haber ajansının bölgedeki kaynaklara dayandırdığı haberine göre İdlib vilayetinin güneyinde muhaliflerin kontrolundaki bazı köylerde binlerce sivil hava saldırıları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldı. Suriyeli aktivistlere ve merkezi Londra’da bulunan Suriye Gözlemevi’ne göre muhaliflerin bulunduğu köylere düzenlenen onlarca hava saldırısından Rusya sorumlu.

Bölgeden gelen haberlere göre gerilim Pazartesi günü tırmanmaya başladı. Hava saldırılarının Türkiye ve Rusya arasında Mart ayından beri yürürlükte olan ateşkese yönelik de en ciddi ihlal olduğu belirtiliyor. Ateşkesin ardından Türkiye, Suriye’nin kuzeybatısına düzenlediği operasyonu sonlandırmıştı.

Yardım gruplarına göre artan şiddet nedeniyle son 24 saatte yaklaşık 6 bin kişi yerlerinden oldu. AP haber ajansına konuşan aktivistler, hava saldırılarında bir sivilin de hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Yardım çalışanlarından oluşan Suriye Müdahale Koordinasyon Grubu’na göre artan şiddet, ateşkes sürecinde evlerine dönen 5 bin 800’den fazla sivilin son 24 saatte İdlib’in güneyi ve Hama’nın batı kırsalından, yeniden kaçmalarına neden oldu.