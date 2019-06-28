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İdlib’deki İnsani Kriz İçin Uluslararası Kampanya Başlatıldı

28.06.2019 00:32 | Son Güncelleme

11 insani yardım kuruluşunun temsilcileri İdlib’de insanİ krizin durdurulması için uluslararası bir kampanya başlatıyor. Temsilciler İdlib’de üç milyon sivilin hayatlarının tehlikede olduğunu, bu durumun bölgeyi bir felaketin eşiğine getirdiğini belirtiyor

İdlib’deki İnsani Kriz İçin Uluslararası Kampanya Başlatıldı

11 küresel insani yardım kuruluşunun temsilcileri İdlib’deki insanı krizin durdurulması için uluslararası bir kampanya başlatıyor. Temsilciler, İdlib’de aralarında bir milyon çocuğun da bulunduğu üç milyon sivilin hayatlarının tehlikede olduğunu, bu durumun bölgeyi bir felaketin eşiğine getirdiğini belirtirken, insani krizin acilen çözüme ulaşması için harekete geçme çağrısında bulundu.

‘#TheWorldisWatching ‘isimli kampanyayı video konferans yolu ile tanıtan insani yardım örgütlerinin temsilcileri “Çok insan hayatını kaybetti. Savaşlarda bile kurallar vardır. İdlib daha önce görülmemiş korkunç bir insanı yardım kabusuna dönüşmek üzere" sözleriyle İdlib konusunda uluslararası kamuoyuna uyarıda bulundu.

İnsan hakları uzmanı Najat Rochdi, Esat’a güçlerinin saldırısının ardından 300 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği bölgede durumun giderek ciddileştiğini belirtti.

Rochdi, Cenevre’de yapılan ‘İnsani Yardım Özel Görev Grubu’ toplantısının ardından yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta yapılan hava saldırıları yüzünden bir kadının hayatını kurtarmaya çalışan üç sağlık çalışanının da aralarından bulunduğu 4 kişinin öldüğünü söyledi. Rochdi, “Sivilleri korumak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.

Ürdün sınırındaki Rukban mülteci kampına sığınanlarının sayılarının her gün arttığını belirten Rochdi, 27 bin kişinin hala basit ihtiyaçlarının bile karşılanmadığını, bu yüzden de en kısa zamanda Rukban kampına insanı yardım götürülmesi için çalıştıklarını belirtti.

Kampanyanın tanıtımının yapıldığı toplantıda söz alan BM Acil Yardım Koordinatörü (OCHA) Başkanı Mark Lowcock, “En büyük korkumuz gerçeğe dönüşüyor, bir kez daha siviller politik güçlerin sona erdiremediği şiddetin bedelini ödemek durumunda bırakılıyorlar” dedi.

Lowcock, en az 330 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı dünyanın en trajik insani dramlarından birinin yaşandığını belirterek, “Ülkenin yüzde sekseni savaş, hastalık ve acıların yarattığı ölümcül bir döngü içerisinde. Çatışmalar durmaz, yardımlar engellenirse önümüzdeki yıllarda birkaç yüz bin kişi daha ölebilir” dedi.

Güvenlik Konseyi Suriye için toplandı

BM Güvenlik Konseyi de Suriye için toplandı. BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İdlib’de çatışmaların devam ettiğini belirterek bölgede uluslararası insan haklarına tam bağlılığın şart olduğunu vurguladı.

Pedersen, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması için çağrı yaptı. İdlib'deki krizin çözülmesi için tarafların terörizme karşı ve sivillerin korunmasına yönelik ortak tavır takınması gerektiğinin altını çizdi.

"İdlib mutabakatının sahadaki yansımalarını da görmeliyiz"

Pedersen, "Hem ay başında ziyaret ettiğim Türkiye hem de gelecek hafta ziyaret edeceğim Suriye, bana Eylül 2018'deki İdlib mutabakatına bağlı kalacaklarını belirterek,”Bu teminatın sahadaki yansımalarını da görmeliyiz" dedi.

Pedersen, Japonya'da başlayan G-20 Zirvesi'nde liderlerin gündeminde birçok konu arasında Suriye'nin çok önemli olduğunu kaydederek, "Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için birlikte en yüksek seviyede çalışabileceğini umuyoruz. Ayrıca Rusya ve ABD'nin de diyaloglarını en üst seviyede derinleştirmesini umuyoruz çünkü onların arasındaki işbirliği, Suriye'de uluslararası işbirliği için kilit bir unsur olacak" dedi.

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