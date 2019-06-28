İdlib’deki İnsani Kriz İçin Uluslararası Kampanya Başlatıldı

11 küresel insani yardım kuruluşunun temsilcileri İdlib’deki insanı krizin durdurulması için uluslararası bir kampanya başlatıyor. Temsilciler, İdlib’de aralarında bir milyon çocuğun da bulunduğu üç milyon sivilin hayatlarının tehlikede olduğunu, bu durumun bölgeyi bir felaketin eşiğine getirdiğini belirtirken, insani krizin acilen çözüme ulaşması için harekete geçme çağrısında bulundu.

‘#TheWorldisWatching ‘isimli kampanyayı video konferans yolu ile tanıtan insani yardım örgütlerinin temsilcileri “Çok insan hayatını kaybetti. Savaşlarda bile kurallar vardır. İdlib daha önce görülmemiş korkunç bir insanı yardım kabusuna dönüşmek üzere" sözleriyle İdlib konusunda uluslararası kamuoyuna uyarıda bulundu.

İnsan hakları uzmanı Najat Rochdi, Esat’a güçlerinin saldırısının ardından 300 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği bölgede durumun giderek ciddileştiğini belirtti.

Rochdi, Cenevre’de yapılan ‘İnsani Yardım Özel Görev Grubu’ toplantısının ardından yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta yapılan hava saldırıları yüzünden bir kadının hayatını kurtarmaya çalışan üç sağlık çalışanının da aralarından bulunduğu 4 kişinin öldüğünü söyledi. Rochdi, “Sivilleri korumak için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.