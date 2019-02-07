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İdlib'deki kamplar şimdi de yangın tehlikesi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 15:11 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib ilindeki kamplarda imkansızlıklar nedeniyle ısınmak için kolay tutuşan maddelerin kullanılması yangınlara yol açıyor - Yılbaşından bu yana çıkan beş yangında bir çocuk öldü, çoğu çocuk 13 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Türkiye sınırı yakınındaki kamplarda ısınmak için kolay tutuşan maddeler kullanılıyor. Bu nedenle çıkan yangınlarda bir çocuk öldü, 13 sivil yaralandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında iki farklı kampta dün çıkan yangınlarda birçok çadır kullanılamaz hale geldi.

Çadırlardaki mazot sobasının yanlış kullanımı sonucu çıkan yangınlardan birinin okulda meydana geldiği öğrenildi.

İdlib kırsalındaki kamplardaki dün çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, dokuzu yaralandı.

- Yılbaşından bu yana beş yangın çıktı

Sivillerin yardımına koşan Suriye Müdahale Koordinatörleri Kurumu Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana İdlib bölgesindeki çadır kentlerde çıkan beş yangında bir çocuğun öldüğünü, çoğu çocuk 13 sivilin yaralandığını söyledi.

Hallac, "Yangınlara çadırlarda ısınmak için kullanılan ve kolay tutuşan maddeler neden oluyor. Plastik ve naylonun yakıt olarak kullanılması, çadırların sobadan yayılan ısıya karşı dayanıksız olup çabuk tutuşması da yangının en büyük sebepleri arasında. Yangınlarda zarar görenler genelde çocuklar oluyor.” dedi.

Kamp bölgesinde Aralık 2018'deki yoğun yağışlar da sele neden olmuş, 25 bin sivil çadırsız kalmıştı.

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