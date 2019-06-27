HABER

İdlib'deki kamplara sığınan sivillere insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 22:10 | Son Güncelleme

Bölgedeki çatışmalardan kaçarak İdlib'deki kamplara sığınan sivillere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca gıda yardımında bulunuldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölgedeki çatışmalardan kaçarak İdlib'deki kamplara sığınan sivillere gıda yardımında bulundu.

AFAD'ın Twitter hesabından "İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz!" başlığıyla yapılan paylaşımda, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen öncülüğündeki insani yardım ekibinin, çatışmalardan kaçarak İdlib'deki kamplara sığınan sivillere gıda yardımında bulunduğu ifade edildi.

156 ailenin yaşadığı İdlib'in Sarmada Killi köyündeki kampa yapılan yardımda, Taşdelen'e, AFAD Müdahale Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan ve Hatay AFAD İl Müdürü Ömer Akbaş da eşlik etti.

İnsani yardım ekibi, Rahmet-1 kampını da ziyaret etti.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Özgener, ABD'li iş insanlarını İzmir'e davet ettiÖzgener, ABD'li iş insanlarını İzmir'e davet etti
FSM'deki çalışma İstanbul trafiğini etkilediFSM'deki çalışma İstanbul trafiğini etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İdlib İdlib'teki kamplara sığınan sivillere insani yardım ulaştırıldı Rahmet-1 kampını

En Çok Okunan Haberler

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Dev şirket 12 bin kişiyi işten çıkaracak

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı! İBB'de devir teslim

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

Aylık 50 bin TL istiyordu! Ödeyeceği nafaka belli oldu!

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

Kritik görüşme öncesinde flaş S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya erken tahliye

Hakan Atilla'ya erken tahliye!

Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yasalaştı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden köprü açıklaması

FSM'deki çalışma trafiği kilitlemişti! Açıklama geldi

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araç ve asker sevkiyatı

FSM'deki çalışmalar Avrasya Tüneli'ndeki trafiği kilitledi

İstanbul'da trafik kilit! FSM'den kaçanlar oraya yöneliyor

Son dakika! Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.