İdlib'deki muhaliflerden rejim güçlerinin saldırılarına misilleme

Muhammed Raşit, daha sonra Rus savaş uçaklarının cephe hatlarını yoğun bombardımana tutmasının ardından muhaliflerin kurtardıkları yerlerden çekilmek zorunda kaldığını ifade etti.

Çatışmaların sonucunda Tel Rişşo, Tel El Melik, Tel El Ballut, Tel Reşe ve Karmil köyünün rejim güçlerinden kurtarıldığını ifade eden Raşit, en az 20 rejim askerinin esir alındığını, bir tank ile ağır silahların da imha edildiğini kaydetti.

Suriye Milli Ordusu (SMO) bileşenlerinden Nasır Ordusunun sözcüsü Muhammed Raşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Lazkiye'nin kuzeydoğu kırsalında Kebbine cephe hattında muhalifler ile rejim güçleri arasında yoğun çatışmalar yaşandığını söyledi.

İDLİB (AA) - İdlib'deki muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ile İran destekli yabancı teröristlerin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yer alan sivil yerleşimleri hedef almasına karşı Lazkiye'nin kuzeydoğu kırsalında operasyon başlattı.

Rejim güçleri, ekim ayı başında İdlib ve Lazkiye'deki cephe hatlarına askeri sevkiyat gerçekleştirmişti. Rejimin askeri konvoyları, Hama'nın Tel Havvaş Tepesi'ne, Madik Kalesi beldesine, rejimin Breydic askeri üssüne ve İdlib'in doğu kırsalındaki Hayalin köyüne ulaşmıştı.

Kebbine bölgesi, Hama ilinin Gab Ovası, İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesi ve Halep-Lazkiye Otoyolu'na hakim bu alan, muhaliflerin İdlib'den Türkmendağı'na geçiş yollarını da koruyan bir güvenlik eşiği konumunda olması açısından stratejik önem taşıyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

