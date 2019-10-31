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İdlib’deki patlamada 3 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 15:55 | Son Güncelleme

İdlib’in Darkuş kasabasında gerçekleştirilen saldırı sonucu silah deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi.

İdlib’in Darkuş kasabasında gerçekleştirilen saldırı sonucu silah deposunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’in Darkuş kasabasına yönelik saldırı sonucu silah deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sivil savunma ekibinden olduğu belirtildi. Saldırıda mühimmat deposunun hedef alındığı aktarılırken, yerel kaynaklar saldırının koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. Bölge halkının güvenli alanlara sevk edildiği öğrenildi.

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