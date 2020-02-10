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İdlib’deki Saldırıda 5 Türk Askeri Hayatını Kaybetti

10.02.2020 16:51 | Son Güncelleme

Suriye güçleri ülkenin kuzey batısındaki Taftanaz’da Türkiye’ye ait gözlem noktasına saldırı düzenledi. Saldırıda 5 Türk askeri yaşamını yitirdi, 5’i de yaralandı

İdlib’deki Saldırıda 5 Türk Askeri Hayatını Kaybetti

Suriye güçleri ülkenin kuzey batısındaki Taftanaz’da Türkiye’ye ait gözlem noktasına saldırı düzenledi. Saldırıda 5 Türk askeri yaşamını yitirdi, 5’i de yaralandı.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır” denildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Suriye güçlerinin İdlib’deki ilerlemesini engellemek isteyen Ankara, Suriye’nin İdlib bölgesinde saldırının meydana geldiği yere takviye destek göndermişti.

Suriye rejiminin muhaliflerin elindeki son bölge olan İdlib’e yönelik son bir aydır sürdürdüğü operasyon yarım milyondan fazla kişinin evlerinden olmasına ve Türkiye sınırına ilerlemesine neden oldu. Bu durum Türkiye-Suriye sınırında yeni bir insani kriz endişesine yol açtı.

Muhalif kaynaklar Reuters’a yaptıkları açıklamada Suriye güçlerinin saldırısının ardından Türkiye’den havalanan helikopterlerin bölgedeki yaralıları tahliye ettiğini kaydetti.

Reuters’a konuşan kaynak muhaliflerin Pazartesi günü Serakib yakınında Türkiye’nin topçu atışı desteğiyle rejim güçlerine operasyon düzenlediğini kaydetti.

Türkiye 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor ve daha fazla mültecinin sınırlarına akın etmesinden endişe ediyor. Türk yetkililer Suriye rejiminin İdlib’de geri çekilmesini istiyor. Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rejimin çekilmemesi halinde Türkiye’nin harekete geçeceğini söylemişti.

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