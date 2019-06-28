İdlib'deki saldırıda bir Türk askeri hayatını kaybetti

Bakanlık, saldırılardan rejim güçlerini sorumlu tuttu.Türkiye, Suriye'nin İdlib vilayetindeki gözlem noktalarından birine yapılan saldırılarda bir askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir" denildi. Saldırılarda bir askerin hayatını kaybettiği, üç askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralıların tahliye işleminin tamamlandığını ve tedavilerine başlandığını bildiren bakanlık, "Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağrılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı olayın ardından saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin ateş altına alındığını duyurdu.

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Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda da İdlib'deki 10 ve 9 numaralı gözlem noktalarına saldırılar düzenlenmişti. Milli Savunma Bakanlığı, 13 ve 16 Haziran'daki bu saldırılardan da rejim güçlerini sorumlu tutmuştu. Bakanlık, 13 Haziran'da 9 numaralı gözlem noktasına gerçekleştirilen saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiğini duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Haziran'da 10 numaralı gözlem noktasını hedef alan saldırının ise rejim güçlerince değil, El Nusra bağlantılı gruplar tarafından düzenlendiğini belirtmişti. Moskova, bu saldırının ardından Rus savaş uçaklarının, Türk ordusunun verdiği koordinatlar doğrultusunda belirlenen hedeflere dört saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

DW/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

