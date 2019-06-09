İdlib'deki saldırılardan kaçan Suriyelilere yardım

Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Suriye'nin İdlib kırsalındaki hava saldırılarından kaçarak Türkiye sınırındaki kamplara sığınan ailelere yardımda bulunuldu.

Beşir Derneği Suriye Koordinatörü Abdülhakim Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'de saldırı altında yaşayan halkın zor günler geçirdiğini söyledi.

Sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırılarının yoğunlaştırdığını ifade eden Bayram, saldırılardan kaçan ve Türkiye sınırına yakın kamplara sığınan insanların temel yaşam malzemelerine acil ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Aileler için yardım çalışmalarına hız verdiklerini anlatan Bayram, "Bölgedeki insanlar için en önemli ihtiyaç temel gıdalar. Dernek olarak acil ihtiyaçları ön planda tutarak gıda paketlerimizi hazırladık. Yaklaşık 6 bin kişinin faydalanacağı gıda kolilerimiz ile 7 ton hurma ve 14 ton peyniri ailelere teslim ettik." dedi.

Gıda kolilerinin yanı sıra kamplardaki ailelere sıcak yemek ulaştırdıklarını belirten Bayram, Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezlerinde yer alan mobil aşevinden bölgedeki 39 bin kişiye de sıcak yemek dağıttıklarını sözlerine ekledi.

