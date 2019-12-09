İdlib'deki savaş mağduru 252 aile yeni evlerine yerleşti

İSTANBUL (AA) - İnsanı İnşa Derneği, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Barişa bölgesinde inşa ettiği 252 konuta savaş mağduru aileleri yerleştirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Barişa'da savaş mağduru ailelerinin barınması için Medine-i Münevvere Köyü inşa edildi.

Okul, su kuyusu, cami gibi yapıların da planlandığı köy ile Suriye halkını çadırlarda yaşama psikolojisinden ve sürekli yardımlara mahkum olmaktan çıkararak sosyal hayata ve ekonomiye kazandırmak hedefleniyor.

Savaş mağduru 252 aile konutlara yerleştirilirken, diğer konutların inşası da devam ediyor. Toplamda 2 bin 500 kişinin bu projeden faydalanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsanı İnşa Derneği Başkanı Halim Ayyıldız, savaş mağduru ailelerin kış şartlarında çadırlarda kalmalarının zor olduğunu belirtti.

Konut projesini hayata geçirerek Suriyelilerin derdine çare olmaya devam ettiklerini aktaran Ayyıldız, "Türkiye olarak ensar olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yerleşik düzen onlara maddi ve manevi olarak iyi gelecektir. Bombaların yıktığı evleri gibi olmasa da dört duvar arasında daha sıcak bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

