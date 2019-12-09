HABER

İdlib'deki savaş mağduru 252 aile yeni evlerine yerleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 17:30 | Son Güncelleme

İdlib'deki savaş mağduru 252 aile yeni evlerine yerleşti

İSTANBUL (AA) - İnsanı İnşa Derneği, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in Barişa bölgesinde inşa ettiği 252 konuta savaş mağduru aileleri yerleştirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Barişa'da savaş mağduru ailelerinin barınması için Medine-i Münevvere Köyü inşa edildi.

Okul, su kuyusu, cami gibi yapıların da planlandığı köy ile Suriye halkını çadırlarda yaşama psikolojisinden ve sürekli yardımlara mahkum olmaktan çıkararak sosyal hayata ve ekonomiye kazandırmak hedefleniyor.

Savaş mağduru 252 aile konutlara yerleştirilirken, diğer konutların inşası da devam ediyor. Toplamda 2 bin 500 kişinin bu projeden faydalanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsanı İnşa Derneği Başkanı Halim Ayyıldız, savaş mağduru ailelerin kış şartlarında çadırlarda kalmalarının zor olduğunu belirtti.

Konut projesini hayata geçirerek Suriyelilerin derdine çare olmaya devam ettiklerini aktaran Ayyıldız, "Türkiye olarak ensar olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yerleşik düzen onlara maddi ve manevi olarak iyi gelecektir. Bombaların yıktığı evleri gibi olmasa da dört duvar arasında daha sıcak bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!
Konya’da fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandıKonya’da fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan’daki ikinci Başkonsolosluğumuzu Herat’ta açacağız"Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan’daki ikinci Başkonsolosluğumuzu Herat’ta açacağız"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib insanı inşa derneği mağdur aileler savaş Suriye

En Çok Okunan Haberler

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'den Nobel kararı!

Son dakika: Yargıtay'dan Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki darbe davasında karar

14 kişi ağırlaştırılmış müebbet almıştı! Yargıtay’ın kararı belli oldu

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Polis kıyafetiyle yakalandı 'Dizi setinde çalışıyorum' dedi

Polis kıyafetiyle yakalandı, kendini böyle savundu

İstanbul Bağcılar'da ortalık karıştı: 1 ölü

Bağcılar'da ortalık karıştı: 1 ölü

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.