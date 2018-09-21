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İdlib’deki silahlardan arındırılmış bölgenin sınırları belirlendi

21.09.2018 22:59 | Son Güncelleme

Türkiye ve Rusya, İdlib’de oluşturulması planlanan silahlardan arındırılmış bölgenin sınırları konusunda mutabakata vardı.

Çavuşoğlu, bundan sonra Suriye’de siyasi çözüme odaklanılacağını söyledi.Türk ve Rus askeri yetkililerinin Suriye’nin İdlib bölgesinde silahlardan arındırılacak bölgenin sınırları üzerinde anlaştığı açıklandı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi’de imzaladığı mutabakatın uygulanma esaslarını görüşmek üzere Türk ve Rus heyetlerin 19-21 Eylül tarihleri arasında bir araya geldiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda, "bölgenin coğrafi yapısı ve yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak İdlib'de silahlardan arındırılacak bölgenin sınırlarının” belirlendiği açıklandı.

Çavuşoğlu’ndan üçlü toplantı açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bundan sonraki süreçte ateşkes ve siyasi çözüme odaklanılacağını belirtti. Çavuşoğlu, Surinam Dışişleri Bakanı Yldiz Pollacak-Beighle ile bugün Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ankara’da Türk ve Rus heyetler arasında mutabakata varıldığını belirten Çavuşoğlu, "Bundan sonra yapılması gereken bu mutabakat zaptı çerçevesinde diğer adımların atılması ve ateşkesin tamamen tesis edilmesi ve siyasi çözüme odaklanılmasıdır. Bu konuda (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Zarif ile New York'ta üçlü bir şekilde bir araya geleceğiz” diye konuştu. "Anayasa komisyonunun oluşturulması ve siyasi çözüm konusunda” bu üç ülkenin dışında diğer ülkelerin de "desteğinin şart olduğunu” vurgulayan Çavuşoğlu, "Bir taraftan terörün her türlüsüyle mücadele ederken diğer taraftan Suriye'de kalıcı bir barış ve siyasi çözüm için çabalarımızı birlikte sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

Lavrov: Silahlardan arındırılmış bölge gerekli bir adım

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’de silahlardan arındırılmış bölgenin "ara ama gerekli bir adım olduğunu” söyledi. Lavrov bugün Saraybosna'da yaptığı açıklamada, silahsızlandırılmış bölgenin, İdlib'den Suriye ordusu mevzilerine ve Rus üssüne düzenlenebilecek saldırıların önlenmesine katkı sağlacağını ifade etti. Lavrov, “Ekim ayının ortasına kadar Nusra Cephesi'ndeki savaşçıların ve ağır silahların silahsızlandırılmış bölgeden çıkması gerektiğinin” altını çizdi.

Erdoğan ve Putin, Pazartesi günü Rusya'nın Soçi kentinde yaptıkları görüşmede, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı.

DW,AFP/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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