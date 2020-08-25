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İdlib'deki Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

25.08.2020 14:19 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib vilayetinde Türkiye ve Rusya tarafından gerçekleştirilen ortak devriye sırasında patlama meydana geldi.

Rusya, saldırıda hasar gören araçtaki iki askerinin yaralandığını duyurdu.Türkiye ve Rusya tarafından Suriye'nin İdlib vilayetinde gerçekleştirilen ortak devriye sırasında bir patlama meydana geldi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin doğusuyla batısını bağlayan stratejik M4 karayolunda yaşanan patlamada bir aracın hafif hasar gördüğünü bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 karayolunda icra edilen 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" denildi.

Olaya ilişkin Rusya'dan da açıklama geldi. Interfaks ajansının aktardığı Rus Savunma Bakanlığı açıklamasında, vurulan aracın Rusya'ya ait olduğu belirtildi. Bakanlık, araçtaki iki Rus ordu mensubunun yaralandığını açıkladı.

İdlib'de ateşkes ilan edilmesi konusunda uzlaşan Türkiye ve Rusya, geçen Mart ayından beri bölgede ortak devriye gerçekleştiriyor. Rusya geçtiğimiz haftalarda, bölgedeki militanların yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle M4 karayolu boyunca gerçekleştirilen ortak devriye görevlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

DW,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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