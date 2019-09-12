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İdlib’deki yıkım görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:39 | Son Güncelleme

Suriye’de Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırılarında binlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı İdlib’te yaşanan yıkım görüntülendi.Arap Baharı ile birlikte Suriye’de başlayan çatışma birçok sivilin ölmesine neden oldu.

Suriye’de Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırılarında binlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı İdlib’te yaşanan yıkım görüntülendi.
Arap Baharı ile birlikte Suriye’de başlayan çatışma birçok sivilin ölmesine neden oldu. İdlib çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine rağmen son dönemde bölgede Rusya ve Suriye rejimine ait uçakların yoğun hava saldırısı halen devam ediyor. Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı hava saldırıları, İdlib, Csir Eş-Şuğur ilçesi ve çevresindeki köylerde büyük yıkıma yol açtı. İdlib’ten kaçanlar ise Türkiye’nin güvenli hale getirdiği Afrin ve Azez’e geldi. Yoğun saldırılara dayanamayan bölge halkı, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı ile güvenli hale getirdiği bölgelere göç ediyor.
İdlib’in Hasm beldesinde yaşayan Kenana Henadi, 26 Nisan’dan beri hava saldırılarına maruz kaldıklarını söyleyerek, ”Hava saldırılarında sivil yerleşimleri, hastaneler, okullar ve camiler hedef alındı. Saldırılar 24 saat devam ediyor. Hasm beldesinde yaşayan insanlar toprağını ve evini terk ederek başka yerlere göç ettiler” dedi. Henadi, saldırılarda Hasm beldesindeki binaların yüzde 70’inin hasar gördüğünü, yüzde 40’ının ise tamamen yıkıldığını belirtti.
Öğretmen Tahir Sarhan ise İHA’ya yaptığı açıklama, ”Esad rejimi, kendilerine katılmadıkları için okulumuzdan birçok öğretmenin ilişkisini kesti. Biz okulsuz da kalsak öğrencilerimize öğretmeye devam edeceğiz” dedi. Sarhan, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının düzenledikleri hava saldırılarında okullar, ağaçlar, hastaneler ve yardım merkezlerinin hedef alındığını söyledi.

İdlib’de ateşkes ilan edilmiş ancak saldırılar devam etmişti
Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz 31 Ağustos’ta İdlib’de tek taraflı ateşkes kararı alındığını açıklamıştı. Rus savaş uçakları ateşkes ilanından 13 gün sonra hava saldırılarına devam etti. Rus savaş uçaklarının dün İdlib’de düzenlediği hava saldırılarında 1 sivil hayatını kaybetti.

Suriye’de Ağustos ayında 125 sivil hayatını kaybetti
Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından Ağustos ayının başından itibaren Suriye’nin çeşitli kentlerinde düzenlenen hava saldırılarında 125 sivil hayatını kaybetti. Suriye Müdahale Koordinatörleri, 4-26 Ağustos tarihlerini kapsayan rapora göre Ağustos ayında çoğu Esad rejimince olmak üzere 25’i çocuk 125 sivilin öldürüldüğünü ve 329 sivilin yaralandığını açıkladı.

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