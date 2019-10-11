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İdlib’den Barış Pınarı Harekatı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 23:18 | Son Güncelleme

İdlib’e bağlı Maarat el Numan’da YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek için gösteri düzenlendi.İdlib’e bağlı Maarat el Numan’da halk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun Suriye’nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek üzere başlattıkları Barış Pınarı Harekatı’na destek için gösteri düzenledi.

İdlib’e bağlı Maarat el Numan’da YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek için gösteri düzenlendi.
İdlib’e bağlı Maarat el Numan’da halk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun Suriye’nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek üzere başlattıkları Barış Pınarı Harekatı’na destek için gösteri düzenledi. Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için sokaklara çıkan halk, terörist gruplara karşı sloganları attı. Her zaman terör örgütlerinin karşısında olduklarını ifade eden halk, Türk ordusu ve Suriye halkı arasında kardeşlik olduğunu vurguladı.

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