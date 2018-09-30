İdlib’den Çelişkili Haberler

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi muhalif grup Failaq al-Sham’ın, Türkiye ve Rusya’nın İdlib’de askerden arındırılmış bölge oluşturulması konusunda uzlaşmaya varmasının ardından güçlerini ve ağır silahlarını bölgeden çekmeye başladığını belirtti.
Ancak kısa bir süre sonra Failaq al-Sham’dan yapılan açıklamada, savaşçılarının İdlib’in çevresinde oluşturulması planlanan askerden arındırılmış bölgeden çekilmeyeceğini açıkladı.
Türkiye’nin desteklediği örgütlerden biri olan Failaq al-Sham, bununla birlikte bütün ağır silahlarının cepheden uzak olduğunu kaydetti.
Söz konusu askerden arındırılmış bölgenin 15 Ekim’e kadar oluşturulması ve 15-20 km kadar derinliği olması planlanıyor. Ankara’yla Moskova arasında varılan uzlaşmaya göre bölgede Türk ve Rus askerleri koordineli şekilde devriye görevi yerine getirecekler.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Failaq al-Sham Suriye’nin kuzeybatısındaki en büyük üçüncü muhalif örgüt. Tahrir al-Sham bölgedeki en büyük cihatçi örgüt olarak niteleniyor. Tahrir al-Sham, Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşmaya henüz bir yanıt vermiş değil.
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