İdlib’den Çelişkili Haberler

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi muhalif grup Failaq al-Sham’ın, Türkiye ve Rusya’nın İdlib’de askerden arındırılmış bölge oluşturulması konusunda uzlaşmaya varmasının ardından güçlerini ve ağır silahlarını bölgeden çekmeye başladığını belirtti.

Ancak kısa bir süre sonra Failaq al-Sham’dan yapılan açıklamada, savaşçılarının İdlib’in çevresinde oluşturulması planlanan askerden arındırılmış bölgeden çekilmeyeceğini açıkladı.

Türkiye’nin desteklediği örgütlerden biri olan Failaq al-Sham, bununla birlikte bütün ağır silahlarının cepheden uzak olduğunu kaydetti.

Söz konusu askerden arındırılmış bölgenin 15 Ekim’e kadar oluşturulması ve 15-20 km kadar derinliği olması planlanıyor. Ankara’yla Moskova arasında varılan uzlaşmaya göre bölgede Türk ve Rus askerleri koordineli şekilde devriye görevi yerine getirecekler.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Failaq al-Sham Suriye’nin kuzeybatısındaki en büyük üçüncü muhalif örgüt. Tahrir al-Sham bölgedeki en büyük cihatçi örgüt olarak niteleniyor. Tahrir al-Sham, Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşmaya henüz bir yanıt vermiş değil.

