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İdlib’den Çelişkili Haberler

30.09.2018 17:11 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi muhalif grup Failaq al-Sham’ın, Türkiye ve Rusya’nın İdlib’de askerden arındırılmış bölge oluşturulması konusunda uzlaşmaya varmasının ardından güçlerini ve ağır silahlarını bölgeden çekmeye başladığını belirtti

İdlib’den Çelişkili Haberler

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi muhalif grup Failaq al-Sham’ın, Türkiye ve Rusya’nın İdlib’de askerden arındırılmış bölge oluşturulması konusunda uzlaşmaya varmasının ardından güçlerini ve ağır silahlarını bölgeden çekmeye başladığını belirtti.

Ancak kısa bir süre sonra Failaq al-Sham’dan yapılan açıklamada, savaşçılarının İdlib’in çevresinde oluşturulması planlanan askerden arındırılmış bölgeden çekilmeyeceğini açıkladı.

Türkiye’nin desteklediği örgütlerden biri olan Failaq al-Sham, bununla birlikte bütün ağır silahlarının cepheden uzak olduğunu kaydetti.

Söz konusu askerden arındırılmış bölgenin 15 Ekim’e kadar oluşturulması ve 15-20 km kadar derinliği olması planlanıyor. Ankara’yla Moskova arasında varılan uzlaşmaya göre bölgede Türk ve Rus askerleri koordineli şekilde devriye görevi yerine getirecekler.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Failaq al-Sham Suriye’nin kuzeybatısındaki en büyük üçüncü muhalif örgüt. Tahrir al-Sham bölgedeki en büyük cihatçi örgüt olarak niteleniyor. Tahrir al-Sham, Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşmaya henüz bir yanıt vermiş değil.

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