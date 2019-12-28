İdlib’den Göç Sürüyor BM Endişeli

Birleşmiş Milletler, son iki hafta içinde artan askeri saldırılar ve şiddet nedeniyle, Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesinde yaşayan 3 milyondan fazla sivilin güvenliği ve korunması konusunda derin endişe duyduğunu açıkladı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) açıklamasında, İdlib'de sadece 12 Aralık ile 25 Aralık tarihleri arasında, içlerin de en az 140 bini çocuğun da bulunduğu 235 bin kişinin yaşadıkları yerlerden edildiği belirtildi.

İdlib bölgesinden kaçışın artarak sürdüğü belirtilerek, aralarında vilayete bağlı Maaret el Numan’ın da bulunduğu bazı yerleşim merkezlerinin nerdeyse tamamen boşaldığı kaydedildi.

OCHA yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’nin kuzeybatı bölgesinde 16 Aralık’tan itibaren tırmanan saldırıların, siviller üzerinde yıkıcı bir etki gösterdiği, yeni acıların yaşandığı ifade edildi.

On binlerce sivilin İdlib bölgesindeki köy, kasaba ve kent merkezlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Birçok sivilin de ülkenin kuzeyine kaçmak için harekete geçmek istediği ancak Esat’a bağlı Suriye ordusu ile müttefikleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları ve topçu ateşine maruz kalmamak için bazı bölgelerde sıkışıp kaldığı kaydedildi. Binlerce sivil aile de saldırı riski altında korkudan hareket edemiyor.