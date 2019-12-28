İdlib’den Göç Sürüyor BM Endişeli

Birleşmiş Milletler, son iki hafta içinde artan askeri saldırılar ve şiddet nedeniyle, Suriye’nin kuzeybatısında yer alan İdlib bölgesinde yaşayan 3 milyondan fazla sivilin güvenliği ve korunması konusunda derin endişe duyduğunu açıkladı.
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) açıklamasında, İdlib'de sadece 12 Aralık ile 25 Aralık tarihleri arasında, içlerin de en az 140 bini çocuğun da bulunduğu 235 bin kişinin yaşadıkları yerlerden edildiği belirtildi.
İdlib bölgesinden kaçışın artarak sürdüğü belirtilerek, aralarında vilayete bağlı Maaret el Numan’ın da bulunduğu bazı yerleşim merkezlerinin nerdeyse tamamen boşaldığı kaydedildi.
OCHA yaptığı yazılı açıklamada, Suriye’nin kuzeybatı bölgesinde 16 Aralık’tan itibaren tırmanan saldırıların, siviller üzerinde yıkıcı bir etki gösterdiği, yeni acıların yaşandığı ifade edildi.
On binlerce sivilin İdlib bölgesindeki köy, kasaba ve kent merkezlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
Birçok sivilin de ülkenin kuzeyine kaçmak için harekete geçmek istediği ancak Esat’a bağlı Suriye ordusu ile müttefikleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları ve topçu ateşine maruz kalmamak için bazı bölgelerde sıkışıp kaldığı kaydedildi. Binlerce sivil aile de saldırı riski altında korkudan hareket edemiyor.
“Siviller zorlu kış şartlarıyla da mücadele ediyor”
Bölgedeki sivillerin hava saldırıları ve topçu ateşinin hedefi olma riski dışında zorlu kış şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldığı bildirildi.
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, bölgede yaşanan zorlu kış şartlarında sivillerin yağan sağanak yağmur ve geceleri dondurucu soğukla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtti.
OCHA geçtiğimiz hafta yaklaşık 100 binden fazla sivilin, kamplarda henüz tamamlanmamış yada kısmen yıkılmış binalarda, çadırlarda, ağaçların altında ve hatta dışarıda yaşamak zorunda kaldığını duyurmuştu.
“İdlib’de 400 bin kişi yerlerinden edildi”
Çok zor şartlarda yaşam savaşı veren on binlerce sivilin kışlık yardım, sağlık, barınma ve gıda gibi temel insani yardıma acilen ihtiyaç duyduğunu vurgulayan BM ofisi, yerlerinden edilmiş sivillerin hareket halindeyken öldürüldüğü yönünde son derece rahatsız edici bazı haberler aldıklarını da açıkladı.
24 Aralık’ta düzenlenen bir hava saldırısının ardından yerlerinden edilmiş insanların Serakib kasabası yakınlarındaki Cevbas köyü yakınlarında toplandığı bu bölgeye düzenlenen saldırı sonrasında da 2 çocuk 12 sivilin öldürüldüğü kaydedildi.
OCHA, Nisan sonu ile Aralık ayı başı itibariyle bölgede yerlerinden edilenlerin sayısının 400 bin kişiyi aştığı kaydedildi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), aynı dönem içerisinde bölgede 1330'dan fazla sivilin öldüğünü belirtti.
BM tüm taraflardan, sivillerin korunmasını ve hareket özgürlüklerini sağlamasını istedi. Örgüt, taraflara insani yardıma ihtiyaç duyan herkese sürekli ve engelsiz bir şekilde insani yardımın ulaştırılmasını sağlamaları çağrısı yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum