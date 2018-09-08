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İdlib'den kaçan 2 bin kişi, sınırdaki çadırlara yerleştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

SURİYE sınırına asker sevkiyatlı devam ederken, Rus savaş uçakların bombaladığı İdlib'den kaçan çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 2 bin kişi, Türkiye sınırına 200 metre mesafede kurulan çadırlara yerleştirildi.

İdlib'den kaçan 2 bin kişi, sınırdaki çadırlara yerleştirildi

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), (DHA)- SURİYE sınırına asker sevkiyatlı devam ederken, Rus savaş uçakların bombaladığı İdlib'den kaçan çoğu kadın ve çocuk yaklaşık 2 bin kişi, Türkiye sınırına 200 metre mesafede kurulan çadırlara yerleştirildi.
Tahran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı zirveden 'silah bırakma' çağrısı yapılırken, bir taraftan da TSK, Suriye sınırına askeri sevkiyatını sürdürüyor. Rus uçakları da İdlib kırsalındaki bazı hedeflere hava saldırısı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 4 milyon kişini yaşadığı İdlib'e kara operasyonundan çekinen Suriyeliler ise Türkiye sınırına göç ediyor. Büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olan yaklaşık 2 bin kişi, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Aslanyazı, Görentaş ve Güveçci mahallelerinin karşısına kurulan çadırlara yerleşti. Türkiye sınırında kendilerinin daha güvenli olacağını belirten Suriyeliler, İdlib'e huzur getirilmesini istediklerini söyledi.

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İdlib'den kaçan 2 bin kişi, sınırdaki çadırlara yerleştirildiİdlib'den kaçan 2 bin kişi, sınırdaki çadırlara yerleştirildiİdlib'den kaçan 2 bin kişi, sınırdaki çadırlara yerleştirildiİdlib'den kaçan 2 bin kişi, sınırdaki çadırlara yerleştirildi

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