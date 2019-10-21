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İdlib'e 2 bin adet gıda kolisi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:11 | Son Güncelleme

İdlib'e 2 bin adet gıda kolisi gönderildi

HATAY (AA) -İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Özgür-Der ile Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (Fetih-Der) iç savaş mağduru siviller için Suriye'nin İdlib bölgesine 20 araçlık insani yardım malzemesi gönderildi.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, savaş mağduru siviller için 2 bin adet gıda kolisi hazırlandığını belirtti.

İdlib’e yönelik saldırılardan kaçan siviller için yardım konvoyu organize ettiklerini aktaran Tahiroğlu, şunları kaydetti:

''Şubat ayından bu yana saldırılar ciddi şekilde yoğunlaştı. Birçok aile mağdur oldu. İdlib’de ihtiyaç her geçen gün artıyor. Savaş mağduru sivillerin mağduriyetlerini gidermek için Fetih-Der ve Özgür-Der kurumlarının katkılarıyla 20 araçtan oluşan bir yardım konvoyu organize ettik. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat da Suriye’de bombaların altında kendilerini bekleyen insanların olduğunu, bu nedenle mazlumların sessiz feryatlarına duyarsız kalmayarak yardım konvoyu organize ettiklerini aktardı.

Bulat, gıda kolilerinin İdlib’in Türkiye sınırına yakın bölgelerinde bulunan kamplara gönderileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yardım konvoyu, Babel Hava'dan İdlib bölgesine doğru yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib İHH

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