HABER
  4. İdlib’e 6 tır acil yardım malzemesi

İdlib’e 6 tır acil yardım malzemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:10 | Son Güncelleme

Kızılay ile İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye sınırına göç eden İdlib halkına; gıda, giyim ve barınma yardımları gönderdi.Kızılay ile İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından İdlib’te rejim güçlerinin sivillere yönelik yaptığı saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına göç eden İdlib halkına gıda, giyim ve barınma yardımları gönderildi.

İdlib’e 6 tır acil yardım malzemesi

Kızılay ile İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye sınırına göç eden İdlib halkına; gıda, giyim ve barınma yardımları gönderdi.

Kızılay ile İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından İdlib’te rejim güçlerinin sivillere yönelik yaptığı saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına göç eden İdlib halkına gıda, giyim ve barınma yardımları gönderildi. Gaziantep, Adıyaman, Hatay ve Malatya ve Alanya’dan çıkartılan yardım tırları Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısından geçirilerek bölge halkına dağıtıldı.
İyilik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Turan Koçer, Cilvegözü Sınır Kapısı’nda düzenlediği basın toplantısında, "İdlib’e sığınan 380 bin Suriyeli bu kış gününde mağdur ve mazlum olarak büyük sıkıntı içerisinde yardımlarımıza ihtiyaç duyarak burada konaklamak zorunda kalıyorlar. Gelme sebepleri ayakta kalmak. Suriyeli kardeşlerimiz için Türkiye’de vicdanlı, insaflı ve mazlumun yanında olan milletimizin kendi gönlünden kopan, karınca kararınca verdiklerinden topladıklarımızı burada tırlar dolusu malzemeye dönüştürdük. Bugün inşallah 6 tırı İdlib’e yolcu edeceğiz." dedi.

İdlib’e 6 tır acil yardım malzemesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Aksaray Adliyesi'nde görüşme odaları açıldı Aksaray Adliyesi'nde görüşme odaları açıldı 
İş adamının cesedi ormanda gömülü olarak bulunmuştu! '15 milyon dolar' detayıİş adamının cesedi ormanda gömülü olarak bulunmuştu! '15 milyon dolar' detayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven kişi tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! Tutuklandı

Aksaray’da sahte içki operasyonu!

Aksaray’da sahte içki operasyonu!

Arnavutköy'de ormanlık alanda bulunan kadın cesedi ile ilgili yeni gelişme! Sorguda cinayeti itiraf etti

Arnavutköy'deki korkunç cinayetle ilgili yeni gelişme!

İş adamının cesedi ormanda gömülü olarak bulunmuştu! '15 milyon dolar' detayı

İş adamının cesedi ormanda gömülü olarak bulunmuştu! '15 milyon dolar' detayı

Bağcılar'da çocuk gebelikleri bildirmeyen 18 hekim beraat etti

Hamile çocukları bildirmeyen doktorlar hakkında karar

Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular

Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.