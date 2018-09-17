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"İdlib'e askeri operasyon yapılmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 20:05 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib’e askeri operasyon yapılmacağını açıkladı

SOÇİ (AA) – Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İdlib’e askeri operasyon yapılmacağını açıkladı.

Şoygu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Soçi kentinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İdlib’deki durumla ilgili konuşan Şoygu, “İdlib’e askeri operasyon yapılmayacak. Konuya ilişkin detaylar Suriye tarafıyla önümüzdeki saatlerde koordine edilecek.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Rusya Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Suriye

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