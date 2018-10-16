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İdlib'e beton blok sevkiyatı devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 13:09 | Son Güncelleme

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ile askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı sürüyor.

İdlib'e beton blok sevkiyatı devam ediyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ile askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı sürüyor.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden TIR’lara yüklenen her biri 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğindeki beton bloklar Cilvgeözü Gümrük Kapısına getiriliyor. Buradaki işlemlerin ardından da İdlib’e götürülüyor.

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İdlib'e beton blok sevkiyatı devam ediyorİdlib'e beton blok sevkiyatı devam ediyorİdlib'e beton blok sevkiyatı devam ediyor

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