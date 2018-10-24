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İdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 13:57 | Son Güncelleme

SURİYE’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.

İdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE’nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.
TIR’lara yüklenen beton bloklar, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Buradan da İdlib’e gönderiliyor. İdlib’e gönderilen malzemeler TSK’ya ait güvenlik noktalarının güçlendirilmesinde kullanılacak.

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İdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyorİdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyorİdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyorİdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyor

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