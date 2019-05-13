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İdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:46 | Son Güncelleme

SURİYE'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.

İdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyor

Ferhat DERVİŞOĞLU-Eser PAZARBAŞI/REYHANLI(Hatay), (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı devam ediyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki tesislerde hazırlanan beton bloklar, TIR'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Beton bloklar buradan da TSK'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için İdlib kentine gönderiliyor. Beton blokların her birinin 12 ton ağırlığında, 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtildi.

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İdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyorİdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyorİdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyorİdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyor

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