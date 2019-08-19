İdlib'e Esed rejimi ve Rus hava saldırıları

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti.

Rejim ve destekçilerinin, Marratinnuman ve Han Şeyhun ilçesine, Temaniye beldesi, Marrıthırme, Cibala, Bsida, Rekaya, Nukeyyer, Hiş ve Deyr Şarki köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalındaki Kefer Zita ve Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi ve Rusya'nın hava saldırılarında Maarratinnuman'da ve Hiş'de 3'er olmak üzere 6 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları da İdlib'in Marratinnuman ilçesi ile Hiş köyüne saldırı düzenledi.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'in martında muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.