İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü

İDLİB (AA) - Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 8 sivil yaşamını yitirdi, 10'dan fazla sivil yaralandı.

Esed rejimi, Cisir eş Şuğur ilçesi, Merand, Halluz, Şeyh Sindiyan, Nukeyyir, Gassaniyye ve Hazarin köylerine kara ve hava saldırısı düzenledi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları da İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ilçesi ile Şinan, Kefer Secne, Binin, Rekaya, Şeyh Mustafa, Maarşurin ve Marrıthirme ve Sehhara köylerine saldırdı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Senhara'da 6, Cisir eş Şuğur'da 2 olmak üzere aralarında çocukların da bulunduğu 8 sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Dün gece saatlerinde Rusya'ya ait savaş uçakları bir çocuk hastanesini hedef almış, saldırıda 2 sağlık çalışanı yaralanmıştı.