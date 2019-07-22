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İdlib’e hava saldırıları sürüyor: 41 ölü

22.07.2019 19:26 | Son Güncelleme

İdlib’e bağlı Maret el Numan’daki bir sebze pazarını da hedef alan hava saldırılarında en az 41 kişi öldü, 100’den fazla kişi yaralandı.

İdlib’e hava saldırıları sürüyor: 41 ölü

Papa Francis, Esad’a gönderdiği mektubunda duyduğu “derin endişeye” vurgu yaptı.Suriye’de muhaliflerin son kalesi olan İdlib’i hedef alan hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı artıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bugün bir açıklama yaparak İdlib vilayetinin Maret el Numan ilçesindeki sebze pazarını da hedef alan hava saldırılarında en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini, 100’den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Gönüllü çalışanlarından birinin de saldırıda hayatını kaybettiğini açıklayan Beyaz Baretliler, pazar alanında arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Hava saldırıları üzerine ilçe halkının, kimisi yalın ayak, çocukları ile birlikte bölgeden kaçtığı bildiriliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi gibi Beyaz Baretliler de hava saldırılarından Rusya’yı sorumlu tutuyor. Moskova ise bu suçlamayı reddetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, “İngiltere ve ABD tarafından finanse edilen Beyaz Baretliler örgütünün anonim temsilcilerinin Maret El Numan’da bir pazarın Rus savaş uçakları tarafından hedef alındığı iddiası yanlış” açıklamasını yaptı.

Dün yine Rus uçaklarının İdlib’i hedef alan hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetmiş, ölenlerden 7’sinin çocuk olduğu, saldırıda AFP ajansı için de çalışan 22 yaşındaki gazeteci Enes El Cab’ın da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Vatikan devrede

Bu arada Vatikan, Şam’a seyahat eden iki kardinalin, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis’in mektubunu Beşar Esad’a ilettiklerini duyurdu.

Papa’nın mektubunda, “Suriye’deki insani durum ve özellikle sivil halkın içinde bulunduğu acı koşullardan duyduğu derin endişeyi” vurguladığı açıklandı.

Geçen Eylül ayında İdlib için varılan ateşkes mutabakatına rağmen Esad rejimi, müttefiki Rusya ile birlikte bölgedeki muhaliflere yönelik artan oranda saldırılar gerçekleştiriyor.

On binlerce insanın bölgeden kaçmasına yol açan saldırılarda yaklaşık 20 sağlık merkezi kullanılamaz hale geldi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi nisan ayı sonundan bu yana Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından ülkenin kuzeybatısında öldürülen sivillerin sayısını da 650 olarak açıkladı. Muhaliflerin saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı ise 53 olarak ifade edildi. İki taraftan ölenlerin sayısının ise 1500’ü bulduğu kaydedildi. Çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla kişi de bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

AFP / DA,AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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