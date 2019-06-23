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İdlib'e hava saldırıları sürüyor: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3'ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi

İDLİB (AA) - Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimine ait savaş uçakları Kefrenbil ilçesi, Kensafra ve Bıdama beldeleri ve Cuzef, Kefer Battih, Sfuhen, İblin, Ureynibe ve Marand köylerine kara ve hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgilere göre, İdlib'in güneyinde Cuzef köyüne düzenlenen hava saldırısında 3'ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi.

Arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

İdlib'e hava saldırıları sürüyor: 5 ölü

- Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3'ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi

İdlib'e hava saldırıları

İdlib'e hava saldırıları

İdlib'e hava saldırıları

İdlib'e hava saldırıları

İdlib'e hava saldırıları

İdlib'e hava saldırıları

İdlib'e hava saldırıları

İdlib'e hava saldırıları

İdlib'e hava saldırıları

İdlib'e hava saldırıları

İdlib'e hava saldırıları

İdlib'e hava saldırıları
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Anahtar Kelimeler:
cuzef Esed İdlib

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