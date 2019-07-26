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İdlib’e hava saldırılarında ağır bilanço

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen bombardıman ve saldırılarda 26 Nisan’dan bu yanan en az bin sivil öldü.Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının 26 Nisan tarihinden bu yana Hama ve İdlib bölgelerine düzenlediği hava saldırıları 294’ü çocuk en az bin sivilin ölümüne neden oldu.

Suriye’nin İdlib kentinde Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından düzenlenen bombardıman ve saldırılarda 26 Nisan’dan bu yanan en az bin sivil öldü.
Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının 26 Nisan tarihinden bu yana Hama ve İdlib bölgelerine düzenlediği hava saldırıları 294’ü çocuk en az bin sivilin ölümüne neden oldu. Saldırılar nedeniyle binlerce kişi toprağını ve evini terk etmek zorunda kaldı. İnsan hakları örgütleri ve diğer insani yardım kuruluşlarının raporlarına göre, Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib ve Halep kırsalındaki farklı bölgelerde düzenlediği saldırı ve bombardıman sonucunda 700 binden fazla kişi yerlerinden edildi. Yoğun saldırı ve bombardımanlar ayrıca 25’ten fazla köy ve kasabayı da yok etti.
Saldırılar nedeniyle İdlib’de oluşan yıkım da görüntülendi.
Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etmişti. Ancak Suriye rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018’de Soçi’de imzalanan mutabakata rağmen İdlib ve Halep kentindeki farklı bölgelerde saldırılarına devam ediyor.

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