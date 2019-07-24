İdlib'e hava saldırılarında ölü sayısı 17'ye yükseldi

İDLİB(AA) - Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere yönelik yoğun saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 17'ye yükseldi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki İdlib ilinin Ariha ve Marratinnuman ilçeleri, Muhambil beldesi, Der Sünbül ve Temaniye köyleri ile Hama ilinin Morik ilçesi, Sermaniye, Lahaya,Latmin ve Hevice köylerine hava ve kara saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları da İdlib'in Han Şeyhun ilçesine ve Tıbbeş köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin ve Rusya'nın gün içindeki hava saldırılarında Tıbbeş'de 7, Mıhembil'de 3, Latmin'de 2 sivil olmak üzere 12 sivil hayatını kaybetti.

Rejimin Ariha ilçesinde öğle saatlerinde düzenlenen saldırılarda da hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Böylece gün içindeki saldırılarda ölenlerin sayısı 17'ye ulaştı.