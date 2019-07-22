HABER

İdlib’e Hava Saldırılarında Onlarca Ölü

22.07.2019 22:08 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib bölgesine yönelik hava saldırılarında yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetti. Hava saldırılarında bir pazaryerinin vurulduğu ve en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

İdlib’e Hava Saldırılarında Onlarca Ölü

Suriye’nin İdlib bölgesine yönelik hava saldırılarında yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetti.

Hava saldırılarında bir pazaryerinin vurulduğu ve en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Saldırılar Suriye devlet medyasının İdlib’de kontrolu elinde tutan muhaliflerin saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından geldi.

Haftanın ilk günü hava saldırıları Maaret el Numan kasabasında gerçekleşti ve 30’dan fazla kişi de yaralandı.

Saldırılardan saatler sonra ekipler enkaz altında küçük bir kız çocuğunu çıkarmayı başardı.

İnsan Hakları Gözlemevi saldırıların Rusya’yla Türkiye arasında varılan ateşkesin Nisan ayında çökmesinden bu yana en şiddetlisi olduğunu belirtiyor.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının fazla olması bölgedeki gerginliğin hızla tırmandığını ortaya koyuyor.

Suriye hükümet güçleri Rusya’nın hava desteğiyle Nisan ayından bu yana İdlib’de ilerlemeye çalışıyor.

El Kaide bağlantılı gruplarla diğer cihatçı grupların kontrolündeki İdlib Esat rejimine muhalefetin son noktası konumunda.

Şiddetli bombardımana rağmen Esat güçleri İdlib’de önemli bir ilerleme sağlayabilmiş değil. Militan gruplar son haftalarda karşı saldırılarda her gün ortalama 10’dan fazla askerle rejime destek veren bazı milislerin ölmesine neden oldu.

Dün de İdlib bölgesine yönelik hava saldırılarında 10’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktıKars’ta baraj gölü 5 metre çekildi, ortaya bu manzara çıktı
Bariyatrik Ameliyat Obezite Sınırı Geçilmeden Yapılmalı mı?Bariyatrik Ameliyat Obezite Sınırı Geçilmeden Yapılmalı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Küresel acil durum ilan edildi!

Küresel acil durum ilan edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorum

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem!

ABD'den İran İHA'sını sinyal bozucu sistemle düşürdüğü iddiası

ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS

İngiltere: İran 'devlet korsanlığı' yapıyor

İngiltere: İran 'devlet korsanlığı' yapıyor

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

New York'taki elektrik kesintisi tepkilere neden oldu

ABD heyetiyle 2 saat 45 dakika Suriye görüşmesi

ABD heyetiyle 2 saat 45 dakika Suriye görüşmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.