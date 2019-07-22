İdlib’e Hava Saldırılarında Onlarca Ölü

Suriye’nin İdlib bölgesine yönelik hava saldırılarında yaklaşık 30 kişi hayatını kaybetti.

Hava saldırılarında bir pazaryerinin vurulduğu ve en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Saldırılar Suriye devlet medyasının İdlib’de kontrolu elinde tutan muhaliflerin saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından geldi.

Haftanın ilk günü hava saldırıları Maaret el Numan kasabasında gerçekleşti ve 30’dan fazla kişi de yaralandı.

Saldırılardan saatler sonra ekipler enkaz altında küçük bir kız çocuğunu çıkarmayı başardı.

İnsan Hakları Gözlemevi saldırıların Rusya’yla Türkiye arasında varılan ateşkesin Nisan ayında çökmesinden bu yana en şiddetlisi olduğunu belirtiyor.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının fazla olması bölgedeki gerginliğin hızla tırmandığını ortaya koyuyor.

Suriye hükümet güçleri Rusya’nın hava desteğiyle Nisan ayından bu yana İdlib’de ilerlemeye çalışıyor.

El Kaide bağlantılı gruplarla diğer cihatçı grupların kontrolündeki İdlib Esat rejimine muhalefetin son noktası konumunda.

Şiddetli bombardımana rağmen Esat güçleri İdlib’de önemli bir ilerleme sağlayabilmiş değil. Militan gruplar son haftalarda karşı saldırılarda her gün ortalama 10’dan fazla askerle rejime destek veren bazı milislerin ölmesine neden oldu.

Dün de İdlib bölgesine yönelik hava saldırılarında 10’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

