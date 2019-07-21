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İdlib’e Hava Saldırısı

21.07.2019 23:08 | Son Güncelleme

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi İdlib’e yönelik hava saldırında en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti

İdlib’e Hava Saldırısı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi İdlib’e yönelik hava saldırında en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Suriye devlet medyası militanlar tarafından düzenlenen saldırıya karşılık verildiğini kaydetti.

Devlet medyası ayrıca fosfat yüklü bir trenin Palmira’nın doğusunda bomba patlaması sonucu raylardan çıktığını ve yaralananlar olduğunu kaydetti.

Saldırının sorumluları belli değil ancak IŞİD’in Suriye’nin merkezinde hala etkin olduğu biliniyor.

İdlib bölgesi ise muhaliflerin son kalesi durumunda.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi hava saldırıları sırasında aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişinin Uurum el-Jawz kasabasında öldüğünü, aralarında 2 çocuğun bulunduğu 4 kişinin ise İdlib’in güneyindeki Kfarouma’da hayatını kaybettiğini belirtti.

Gözlemevi bir Rus hava saldırısında da sivil savunma gönüllüsünün yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Gönüllünün hava saldırılarını belgelerken hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Nisan ayından bu yana Suriye ya da Rusya tarafından düzenlenen hava saldırılarında hayatlaerını kaybeden sivillerin sayısı 682’ye yükseldi.

Gözlemevi aynı süre içinde militanların saldırılarında da 53 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Her iki taraftan bu süre içinde 1500 silahlının hayatını kaybettiği de kaydedildi.

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