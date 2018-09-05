İdlib'e hava saldırısına tepki

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Rus savaş uçaklarının çok sayıda sivil yerleşim yerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurması Sakarya'da protesto edildi.

Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın, 7 yıldır savaşın devam ettiği Suriye için toplandıklarını söyledi.

Mazlumlara ensar olup kucak açtıkları Suriye'de bir saldırı daha başladığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"İdlib'e atılan bir bomba bizim için Sakarya'ya atılmış hükmündedir. İdlib'de adını bilmediğimiz ölen her çocuk bizim evladımız, ölen her masum hanemizdeki bir ferdimizdir.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme özlemiyle beklerken buna İdlib saldırıları ile vatanlarından koparılacak yeni muhacirlerin eklenmesini istemiyoruz. Allah'tan; mazlumların hamisi olma görevini üstlenen devletimize güç ve kuvvet vermesini diliyoruz. Allah'tan sadece mazlumlara bakma zenginliği değil, ümmeti mazlumluktan kurtarma ve muhacir olmaya bir son verme gücünü Türkiye'ye bahşetmesini diliyoruz."

Açıklama sonrasında İdlib ve tüm İslam alemi için dua edildi.

