HABER

İdlib'e hava saldırısına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:18 | Son Güncelleme

Sakarya'da, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Rus savaş uçaklarının çok sayıda sivil yerleşim yerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurmasına tepki gösterildi

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Rus savaş uçaklarının çok sayıda sivil yerleşim yerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurması Sakarya'da protesto edildi.

Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklama yapan Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın, 7 yıldır savaşın devam ettiği Suriye için toplandıklarını söyledi.

Mazlumlara ensar olup kucak açtıkları Suriye'de bir saldırı daha başladığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"İdlib'e atılan bir bomba bizim için Sakarya'ya atılmış hükmündedir. İdlib'de adını bilmediğimiz ölen her çocuk bizim evladımız, ölen her masum hanemizdeki bir ferdimizdir.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönme özlemiyle beklerken buna İdlib saldırıları ile vatanlarından koparılacak yeni muhacirlerin eklenmesini istemiyoruz. Allah'tan; mazlumların hamisi olma görevini üstlenen devletimize güç ve kuvvet vermesini diliyoruz. Allah'tan sadece mazlumlara bakma zenginliği değil, ümmeti mazlumluktan kurtarma ve muhacir olmaya bir son verme gücünü Türkiye'ye bahşetmesini diliyoruz."

Açıklama sonrasında İdlib ve tüm İslam alemi için dua edildi.

PARTNERGüzel oyuncu evlendiGüzel oyuncu evlendi
Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı: Terörün tahribatını silmek istiyoruzYüksekova Kaymakamı Kaşıkçı: Terörün tahribatını silmek istiyoruz
Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacakMeteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib'e hava saldırısına tepkiler Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları sakarya tepki

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.