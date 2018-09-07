İdlib'e hava saldırısına tepki

İSTANBUL (AA) - Suriye Dernekler Federasyonu ve Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu üyeleri, Rusya tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırısına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Fatih Camisi'nde, bir araya gelen Suriye Dernekler Federasyonu ve Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu üyeleri, çeşitli sloganlar atarak, dövizler taşıdı.

Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu adına konuşan Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, İdlib'in kuşatılıp yok edilmek istendiğini ve birilerinin daha önce yaşanan katliamları tekrarlama amacında olduğunu öne sürdü.

Kaya, bazı kesimlerin, "Suriye'nin toprak bütünlüğü için İdlib'in de rejimin kontrolünde olması gerekir" gibi ifadeler kullandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Suriye'de bir devlet yok, halkını vahşice katleden bir çete var. Buradan Esed zalimini de meşru görenlere seslenmek istiyorum; eğer Miloseviç, Karadziç meşruysa Esed de meşru kabul edilebilir. Biz biliyoruz ki Miloseviç, Karadziç Uluslarası Ceza Mahkemesi'nde yargılandılar. İnşallah bir gün Beşar Esed zalimi de aynı şekilde yargılanacak. İdlib'in işgali için Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahseden yerli şebbihalara da seslenmek istiyorum, tam 50 yıldır Golan, siyonist işgali altında. Golan, Suriye'nin toprağı değil mi? Niçin toprak bütünlüğü için siyonist İsrail rejimiyle çatışmıyor Esed rejimi? Hayır bunu yapamaz, halkını vahşice katleder."