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İdlib'e hava saldırısına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:29 | Son Güncelleme

Suriye Dernekler Federasyonu ve Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu üyeleri, Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi

İSTANBUL (AA) - Suriye Dernekler Federasyonu ve Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu üyeleri, Rusya tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline düzenlenen hava saldırısına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Fatih Camisi'nde, bir araya gelen Suriye Dernekler Federasyonu ve Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu üyeleri, çeşitli sloganlar atarak, dövizler taşıdı.

Suriye Halkıyla Dayanışma Platformu adına konuşan Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, İdlib'in kuşatılıp yok edilmek istendiğini ve birilerinin daha önce yaşanan katliamları tekrarlama amacında olduğunu öne sürdü.

Kaya, bazı kesimlerin, "Suriye'nin toprak bütünlüğü için İdlib'in de rejimin kontrolünde olması gerekir" gibi ifadeler kullandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Suriye'de bir devlet yok, halkını vahşice katleden bir çete var. Buradan Esed zalimini de meşru görenlere seslenmek istiyorum; eğer Miloseviç, Karadziç meşruysa Esed de meşru kabul edilebilir. Biz biliyoruz ki Miloseviç, Karadziç Uluslarası Ceza Mahkemesi'nde yargılandılar. İnşallah bir gün Beşar Esed zalimi de aynı şekilde yargılanacak. İdlib'in işgali için Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahseden yerli şebbihalara da seslenmek istiyorum, tam 50 yıldır Golan, siyonist işgali altında. Golan, Suriye'nin toprağı değil mi? Niçin toprak bütünlüğü için siyonist İsrail rejimiyle çatışmıyor Esed rejimi? Hayır bunu yapamaz, halkını vahşice katleder."

Suriye Dernekler Federasyonu'ndan Mehdi Nur ise Esed rejiminin yıllardan beri kadın, çocuk demeden katliam yaptığını ifade etti.

Nur, İdlib'te 4 milyondan fazla insanın yaşadığını dile getirerek, "İdlib'te 4 milyon insan yaşıyor, bunun yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Binlerce çocuk öldürüldü, binlerce kadına tecavüz edilip, öldürüldü. Hala binlerce insan hapishanelerde işkencelere maruz kalıyor. Bize sahip çıkan Türkiye Devleti'ne buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz, bize kucak açtılar, ekmeklerini paylaştılar. Rusya, derhal sivillere saldırılarını durdurmalı ve Suriye'den çekilmeli." diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından, eylem sona erdi.

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