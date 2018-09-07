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İdlib'e hava saldırısına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 20:42 | Son Güncelleme

Batman’da, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentine düzenlenen hava saldırısını protesto edildi

BATMAN(AA) - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Rus savaş uçaklarının çok sayıda sivil yerleşim yerini ve muhaliflerin cephe hatlarını vurması Batman'da protesto edildi.

Atatürk Parkı önünde bir araya gelen Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu üyesi sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ellerinde "İdlib’deki kardeşlerimize bin selam’’ yazılı pankartlar taşıdı.

Platform adına açıklama yapan dönem sözcüsü Mehmet Ergin, Suriye halkının 2011 yılından bu yana Esed rejimine karşı şanlı bir direniş sürdürdüğünü belirtti.

"Her ne hikmetse kimyasal silah kullanan, sistematik tecavüzü bir işkence yöntemi olarak cezaevlerinde uygulayan, sivillerin üzerine varil bombalarıyla saldıran taraf zalim Esed rejimi olduğu halde özgürlük yanlısı direnişçiler karalama, itham ve eleştirilere hedef olmaktadır.’’ diyen Ergin, Türkiye'nin Suriye'deki mazlum halkın yanında olduğunu söyledi.

Suriye'deki iç savaştan kaçan 4 milyon insanın güvenli alan olarak gördüğü İdlib'e sıkıştığını vurgulayan Ergin, "Yapılan son saldırılarda onlarca sivilin öldürüldüğü bildirilmiştir. Dünya kamuoyunun sivil ölümlerine karşı vicdan düzeyi söz konusu Müslümanlar olunca yine zayıf kalmaktadır. Aynı duyarsızlığı daha önce Irak’ı ve Afganistan’ı harabeye çeviren ABD de sergilemektedir." dedi.

Suriye'de Esed rejiminin özellikle sivil unsurları hedef alarak defalarca katliam yaptığını ileri süren Ergin, şunları kaydetti:

"Bizler İdlib’de sıkışıp kalmış bulunan masum kardeşlerimizin üzerine kadın, çocuk, yaşlı ve sivil demeden bombalar yağdıran Rusya ve Esed’i kınıyoruz. İdlib halkının güvenliğinin garantörü olan Rusya ve İran’ı da Türkiye gibi taahhütlerine sadık kalmaya davet ediyoruz."

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