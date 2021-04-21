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İdlib'e ilk koronavirüs aşıları ulaştı

21.04.2021 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye İdlib'e COVAX programı kapsamında ilk koronavirüs aşıları ulaştı.

Yaklaşık 54 bin doz AstraZeneca aşısının uygulanmasına Mayıs ayı başında başlanacak.Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetine ilk koronavirüs aşıları ulaştı. Yaklaşık 54 bin doz AstraZeneca aşısının uygulanmasına öncelikle sağlık çalışanları ve insani yardım örgütü çalışanlarından başlanacağı, sonrasında 60 yaş üstüne ve kronik hastalığı olanlarla devam edileceği belirtildi. Aşılamanın Mayıs ayı başında başlaması planlanıyor.

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan, isyancı grupların kontrolündeki son büyük bölge olan İdlib vilayetine ilk aşılar Dünya Sağlık Örgütü'nün az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimini daha adil hale getirme amacıyla başlattığı COVAX programı kapsamında ulaştırıldı. Bölgede şimdiye kadar 22 bin koronavirüs vakası açıklandı.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki Bab El Hava sınır kapısından teslim edilen aşıların, soğuk depolama merkezlerine taşındığı aktarıldı.

COVAX programı çerçevesinde 100 ülke ve bölgeye aşı sevkiyatı yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü üst düzey yetkilisi Mahmud Daher, Birleşmiş Milletler'in savunmasız insanları aşılamaya hazır olduğunu ifade etti.

Suriye'nin diğer bölgelerinin de COVAX programı kapsamında aşıya erişiminin sağlanacağı açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, Suriye için ilk etapta aşılamak üzere rejimin ve Kürt güçlerinin kontrolü altında olan bölgeler için ayrıca 912 bin aşının ayrıldığını açıkladı. Yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 20'sini aşılamanın planlandığı belirtildi. Hükümet tarafından kontrol edilen bölgelerde, sağlık çalışanlarının aşılanmasına COVAX kapsamı dışında alınan aşılarla daha önce başlanmıştı.

dpa, AFP / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

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