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İdlib’e konteyner, gözlem kulübesi ve beton blok sevkiyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 15:37 | Son Güncelleme

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok, gözlem kulübesi ve konteyner sevkiyatı sürüyor.

İdlib’e konteyner, gözlem kulübesi ve beton blok sevkiyatı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok, gözlem kulübesi ve konteyner sevkiyatı sürüyor.
TIR’lara yüklenen beton bloklar, gözlem kulübeleri ve konteynerler Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Buradan da İdlib’e gönderiliyor. İdlib’e gönderilen malzemeler TSK’ya ait güvenlik noktalarının güçlendirilmesinde kullanılacak.

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İdlib’e konteyner, gözlem kulübesi ve beton blok sevkiyatıİdlib’e konteyner, gözlem kulübesi ve beton blok sevkiyatıİdlib’e konteyner, gözlem kulübesi ve beton blok sevkiyatıİdlib’e konteyner, gözlem kulübesi ve beton blok sevkiyatı

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