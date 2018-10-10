İdlib’e konteyner, gözlem kulübesi ve beton blok sevkiyatı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok, gözlem kulübesi ve konteyner sevkiyatı sürüyor.
TIR’lara yüklenen beton bloklar, gözlem kulübeleri ve konteynerler Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getiriliyor. Buradan da İdlib’e gönderiliyor. İdlib’e gönderilen malzemeler TSK’ya ait güvenlik noktalarının güçlendirilmesinde kullanılacak.
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