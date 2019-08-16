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İdlib'e Rus hava saldırısı: 13 ölü, 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 21:47 | Son Güncelleme

Rus savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde bir köye düzenlediği saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya’nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki bir köye düzenlediği hava saldırısında 13 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

Rejim ve destekçilerinin İdlib’in Han Şeyhun ve Eriha ilçeleri, Bıdama beldesi, Marrıthırme, Hiş, Rekaya, Gadfa, Has köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita, Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Rus savaş uçakları, Lazkiye'nin Kebine köyüne, İdlib'in Teri, Secne, Rekaya ve Has köylerine saldırı düzenlendi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib kırsalında Has köyüne düzenlediği hava saldırısında 13 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 sivilin yaralandığını söyledi.

Söz konusu saldırıda hamile bir kadının hayatını kaybettiği görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Gün içinde Esed rejiminin de İdlib’e saldırılarında 2 sivil yaşamını yitirmiş, 23 sivil yaralanmıştı.

Böylece Esed rejimi ve Rusya’nın bugünkü hava saldırılarında 15 sivil hayatını kaybetti, 43 sivil yaralandı.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesi civarında ilerlediği Kurban Bayramı süresince de 124 bin dolayında sivilin yerinden edildiği bilgisine yer vermişti.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürüyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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13 ölü HAS İdlib Rusya

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