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‘İdlib’e Saldırıda Yüzyılın En Fazla Can Kaybı Olabilir’

10.09.2018 18:49 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin insani işlerden sorumlu yardımcısı Mark Lowcock İdlib’e yönelik bir saldırının yüzyılın en fazla can kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu

‘İdlib’e Saldırıda Yüzyılın En Fazla Can Kaybı Olabilir’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin insani işlerden sorumlu yardımcısı Mark Lowcock, İdlib’e yönelik bir saldırının yüzyılın en fazla can kaybına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Lowcock’un bu açıklaması, Suriye ve Rusya’nın İdlib çevresini bombaladığı, Tahran’daki Rusya, İran ve Türkiye arasındaki zirveden bir uzlaşı çıkmamasının ardından geldi.

Rusya ve İran’ın desteklediği rejim güçleri İdlib’e yönelik bir saldırı için haftalardır hazırlık yapıyor.

Lowcock, Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında “En önemli mesajımız önümüzdeki birkaç ayda İdlib’i 21. yüzyılın en fazla can kaybının olacağı en kötü insani krize sokacak problemle ilgilenmek için başka yollara gerek olduğu şeklinde” dedi.

Lowcock, 800 bin kişinin büyük çaplı bir savaş yüzünden yaşadıkları yerleri terkedebileceğini söylüyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve kurtarma görevlileri de ülkenin kuzeybatısında muhalif bölgelere yönelik rejim bombardımanlarının daha fazla kayıplarla sonuçlandığını belirtiyor.

‘30 bin kişi İdlib’i terketti’

Bu arada Suriye hükümetiyle müttefiklerinin İdlib’e yönelik bombardımanlarının başlamasından bu yana 30 binden fazla kişinin bölgeyi terkettiği kaydedildi. Açıklama Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyonu Ofisi sözcüsünden geldi.

Sözcü David Swanson Cenevre’de yaptığı açıklamada, Pazar günü itibarıyla 30 bin 542 kişinin farklı bölgelere gittiğini söyledi.

Swanson da İdlib’e yönelik saldırının 21. yüzyılın en kötü insani krizine neden olabileceğini belirtti ve bunun önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Yaklaşık 3 milyon kişilik nüfusun çoğunluğu İdlib’de, bir kısmı Lazkiye, Hama ve Halep’te olmak üzere muhaliflerin kontrol ettiği alanda yaşıyor.

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