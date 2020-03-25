“İdlib’e savaşmaya gidiyorum, cihada gidiyorum abi”

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Felat Bozarslan'ın haberi.Operasyon nedeniyle hareketli günlerin yaşandığı Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin en çok tercih ettiği noktalardan biri. Bu kapıyı kullanan sığınmacılar, 2 kilometrelik tampon bölgeyi geçtikten sonra muhaliflerin kontrolündeki Bab El Hava Sınır Kapısı’na ulaşıyor ve herhangi bir sorunla karşılaşmadan Suriye’ye geçebiliyor. Rejim güçlerinin Türk ordusuna yönelik saldırısının ardından askeri araç, ambulans, yardım kamyonları ve cenaze nakil araçlarının Suriye tarafına geçtiği Cilvegözü'nde ilk kez İdlib'e geçmek isteyen Suriyelilerin yoğunluğu yaşandı. Hatay ve ilçelerinde yaşayan ve 18-22 yaş grubunda olan yaklaşık 100 İdlibli genç, Göç İdaresi’nden sınır dışı (deport) belgelerini alarak Suriye’ye geçti. Suriye'ye giden gençler, sınır dışı belgesi aldıkları için de 5 yıl boyunca bir daha Türkiye’ye geçemeyecekler. "Cihada gidiyorum abi” Suriye’ye geçen gençlerden biri 23 yaşındaki Ahmed Muhammed Halaf. Rutin hareketliliğin devam ettiği gümrük kapısına öğlen saatlerinde gelen Ahmed, gümrük görevlilerine İdlib’e gitmek istediğini söylüyor. Neden İdlib’e gitmek istediğine dair sorulan soruya ise tedirginlikle karışık hüzünlü bir ifadeyle “Savaşmaya gidiyorum, cihada gidiyorum abi” diye cevap veriyor. İdlib’de yaşayan ailesi, iç savaşın şiddetlenmesi üzerine üç yıl önce Ahmed’i Türkiye’ye göndermiş. O günden beri Hatay'daki portakal bahçelerinde çalışan Ahmed, ailesini bir daha hiç görmemiş. Harekât başlayınca da Suriye Milli Ordusu’na katılmaya karar vermiş. Hatay’daki arkadaşları ile dün gece vedalaşmış, deport belgesini almış ve sınıra doğru yola çıkmış.

Sınırı geçtikten sonra İdlib’e gidecek olan Ahmed, ailesini ziyaret ettikten sonra, silah alıp savaşa katılacağını söylüyor. Türkiye’nin operasyonunu destekleyen Ahmed, Esad rejiminin insanları öldürdüğünü söylüyor. Kardeşleri, arkadaşları ve ailesinin İdlib’de olduğunu ifade eden Ahmed, “Niye Avrupa’ya değil de İdlib’e gidiyorsun?” sorusuna ise "Yok, biz cihada gideceğiz. Boşver Avrupa'yı, biz vatanımızı kurtarmaya gideceğiz. Suriye'ye geri döneceğiz” diye cevap veriyor. Suriye’deki yakınları ile konuştuklarını söyleyen Ahmed, “Çok savaş var. Uçaklarla vuruyorlar. Durum çok kötü, özellikle köyleri vuruyorlar. Biz ailemizi, arkadaşlarımızı, vatanımızı korumak için gidiyoruz” diyor. “Ya şehit olacağız, ya intikamımızı alacağız” İdlib’e giden gençlerden Regal Hammadi ise 20 yaşında. 15 yaşındayken ailesiyle birlikte geldiği Türkiye’de gündelik işlerde çalışmış. Türkiye’yi çok sevdiğini ancak savaşmak için ülkesine geri döneceğini söylüyor. Ailesini Hatay’da bırakan Hammadi, DW Türkçe’nin sorularına önce “Söyleyecek bir şeyim yok” diye cevap veriyor. Diğer arkadaşlarının konuşması üzerine röportaj yapmayı kabul eden Hammadi, sadece savaşmaya gittiğini söylüyor. Memleketi olan İdlib’de durumun çok kötü ve kritik olduğunu söyleyen Hammadi, “Gidip düzeltmek için ya şehit oluruz ya da zafer kazanırız. Türkiye’nin operasyonu çok iyi oldu. Biz de destek vermeye gidiyoruz. Şehitlerimizin intikamını almaya gidiyoruz” dedi.