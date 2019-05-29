İdlib’e Son Günlerin En Şiddetli Saldırısı

Suriyeli aktivistler ve kurtarma ekipleri, İdlib civarında hükümete ait savaş uçakları ve topçu saldırıları sonucu en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Nisan ayının son günlerinden bu yana Suriye’de hükümet güçleri İdlib’e saldırıyor. Ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgede 3 milyon kişi yaşıyor.

Bölgedeki kurtarma ekipleri, bombalamanın yoğunluğu nedeniyle çalışmalarını yerine getirmede zorluk yaşadıklarını kaydetti. Sivil savunma gönüllüleri Beyaz Miğferler İdlib’in güneyinde Beraa, Serja ve Habeet kasabalarında 15 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, hayatını kaybedenlerin sayısını 14 olarak açıkladı.

Suriye devlet medyası ise muhaliflerin kontrolündeki bölgeden açılan top ateşinde Hama’da 1 kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

İdlib’e yönelik son saldırılarda 300 bin kişinin evlerini terk ettiği belirtiliyor. Türkiye’nin İdlib bölgesinde farklı noktalarda askeri gözlem noktaları bulunuyor.

Türkiye ve Rusya geçen Eylül ayında İdlib’de silahtan arındırılmış bölge oluşturulması konusunda uzlaşmaya varmıştı.

