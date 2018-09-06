İdlib'e topçu saldırısı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı birliklerin İdlib ilinin güneyine düzenlediği topçu saldırılarında bir sivil yaşamını yitirdi, iki sivil yaralandı.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Esed rejimi, sabah saatlerinde İdlib'in Temania, Tuh, Breysa ve Huveyin köylerine topçu saldırısı düzenledi.
Sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.
İki gün önce de İdlib'in batısı ve güneybatısına Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.
Suriye'nin kuzeybatısında yer alan, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolünde bulunan İdlib'in 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.
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